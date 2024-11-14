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В Центробанке рассказали о росте спроса на реструктуризацию кредитов - РИА Новости, 14.11.2024
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20:49 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kredity-1983842929.html
В Центробанке рассказали о росте спроса на реструктуризацию кредитов
В Центробанке рассказали о росте спроса на реструктуризацию кредитов - РИА Новости, 14.11.2024
В Центробанке рассказали о росте спроса на реструктуризацию кредитов
Физлица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в третьем квартале 2024 года стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов, следует из... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:49
2024-11-14T20:49
твой бизнес
центральный банк рф (цб рф)
кредиты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
банки
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Физлица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в третьем квартале 2024 года стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов, следует из информационного бюллетеня ЦБ РФ. "В третьем квартале 2024 года количество заявлений об изменении условий кредитных договоров увеличилось со стороны как физических лиц, так и субъектов МСП", - сообщает Банк России. По мнению Центробанка, усиление спроса на реструктуризацию объясняется рядом факторов, среди которых банк выделяет существенно выросшие в последние годы объемы кредитования и неравномерное влияние инфляционных процессов на различные категории граждан. Также среди причин усиления спроса на реструктуризацию ЦБ РФ выделяет отсутствие возможности у части заемщиков вернуться в график платежей после истечения установленного 6‑месячного периода кредитных каникул и повышенный спрос на реструктуризацию со стороны граждан из наиболее пострадавших приграничных регионов. Согласно данным Банка России, с января по сентябрь 2024 года банки получили 2,8 миллиона заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 2,4 миллиона - по собственным программам банков, 327,5 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 13,7 тысячи – ипотечных каникул. С начала года наблюдается рост числа заявок, который в среднем за квартал составлял примерно 20%. Отмечается, что за третий квартал 2024 года получено 1,1 миллиона заявлений о реструктуризации, из них 965,8 тысячи - по собственным программам банков, 146,7 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 5,1 тысячи - ипотечных каникул. Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул является превышение максимального размера кредита. За январь-сентябрь 2024 года в банки от субъектов МСП поступило 111,4 тысячи заявлений о реструктуризации кредитов. В третьем квартале спрос на реструктуризацию со стороны субъектов МСП увеличился по сравнению с предыдущим кварталом: количество заявок, полученных в июле–сентябре, составило 40,4 тысячи против 35,1 тысячи в апреле–июне 2024 года.
https://ria.ru/20240522/kredity-1947628771.html
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центральный банк рф (цб рф), кредиты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), банки
Твой бизнес, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Кредиты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Банки

В Центробанке рассказали о росте спроса на реструктуризацию кредитов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Физлица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в третьем квартале 2024 года стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов, следует из информационного бюллетеня ЦБ РФ.
"В третьем квартале 2024 года количество заявлений об изменении условий кредитных договоров увеличилось со стороны как физических лиц, так и субъектов МСП", - сообщает Банк России.
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По мнению Центробанка, усиление спроса на реструктуризацию объясняется рядом факторов, среди которых банк выделяет существенно выросшие в последние годы объемы кредитования и неравномерное влияние инфляционных процессов на различные категории граждан.
Также среди причин усиления спроса на реструктуризацию ЦБ РФ выделяет отсутствие возможности у части заемщиков вернуться в график платежей после истечения установленного 6‑месячного периода кредитных каникул и повышенный спрос на реструктуризацию со стороны граждан из наиболее пострадавших приграничных регионов.
Согласно данным Банка России, с января по сентябрь 2024 года банки получили 2,8 миллиона заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 2,4 миллиона - по собственным программам банков, 327,5 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 13,7 тысячи – ипотечных каникул. С начала года наблюдается рост числа заявок, который в среднем за квартал составлял примерно 20%.
Отмечается, что за третий квартал 2024 года получено 1,1 миллиона заявлений о реструктуризации, из них 965,8 тысячи - по собственным программам банков, 146,7 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 5,1 тысячи - ипотечных каникул. Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул является превышение максимального размера кредита.
За январь-сентябрь 2024 года в банки от субъектов МСП поступило 111,4 тысячи заявлений о реструктуризации кредитов. В третьем квартале спрос на реструктуризацию со стороны субъектов МСП увеличился по сравнению с предыдущим кварталом: количество заявок, полученных в июле–сентябре, составило 40,4 тысячи против 35,1 тысячи в апреле–июне 2024 года.
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Твой бизнесЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КредитыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Банки
 
 
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