https://ria.ru/20241114/korruptsiya-1983806433.html
На Украине коррумпированные власти осложнили реконструкцию зданий
На Украине коррумпированные власти осложнили реконструкцию зданий - РИА Новости, 14.11.2024
На Украине коррумпированные власти осложнили реконструкцию зданий
Сотрудник французской компании Neo-Eco, намеревавшейся участвовать в восстановлении зданий в Гостомеле на Украине, рассказал, что коррумпированные власти... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:51
2024-11-14T17:51
2024-11-14T17:51
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудник французской компании Neo-Eco, намеревавшейся участвовать в восстановлении зданий в Гостомеле на Украине, рассказал, что коррумпированные власти населенного пункта пытались заставить фирму перевести все средства для реконструкции на их счет, а после отказа замедлили и осложнили осуществление проекта, об этом он заявил агентству Франс Пресс. По словам сотрудника компании Барта Груйера, когда компания подала документы на получение разрешения для работы в Гостомеле, местная военно-гражданская администрация потребовала перевести все средства многомиллионного проекта на свой банковский счет, заявив, что будет контролировать проект лично. "Лучше бы вам перевести деньги, которые вы получили, на наш счет", - пересказывает Груйер услышанные от властей слова, на что он ответил, что "это так не работает". После того, как в 2023 году компания отказала властям, они стаи создавать препятствия для осуществления проекта на примерно 20 миллионов евро, добавляя новые требования и пытаясь заставить "передавать конверты нужным людям". В результате чего Neo-Eco отказалась проводит реконструкцию. Агентство отмечает, что этот случай всего лишь один из многих подобных инцидентов на Украине с коррупцией, которая "поглотила" страну. Также отмечает агентство, позднее глава военно-гражданской администрации Гостомеля Сергей Борисюк был уволен, но перед увольнением на пресс-конференции заявил, что "сделал все возможное" для обеспечения проведения реконструкции. "Кажется, вы ищите врага не в том месте", - прокомментировал ситуацию Груйер. Франс Пресс также подчеркивает, что некоторые украинские чиновники используют конфликт на Украине как возможность обогатиться, а коррупционные инциденты мешают проектам по реконструкции. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20241112/rada-1983395794.html
https://ria.ru/20241031/zelenskij-1981171435.html
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в мире, украина, франция
На Украине коррумпированные власти осложнили реконструкцию зданий
Сотрудник французской Neo-Eco рассказал о коррупции в Гостомеле на Украине
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудник французской компании Neo-Eco, намеревавшейся участвовать в восстановлении зданий в Гостомеле на Украине, рассказал, что коррумпированные власти населенного пункта пытались заставить фирму перевести все средства для реконструкции на их счет, а после отказа замедлили и осложнили осуществление проекта, об этом он заявил агентству Франс Пресс.
По словам сотрудника компании Барта Груйера, когда компания подала документы на получение разрешения для работы в Гостомеле, местная военно-гражданская администрация потребовала перевести все средства многомиллионного проекта на свой банковский счет, заявив, что будет контролировать проект лично.
"Лучше бы вам перевести деньги, которые вы получили, на наш счет", - пересказывает Груйер услышанные от властей слова, на что он ответил, что "это так не работает".
После того, как в 2023 году компания отказала властям, они стаи создавать препятствия для осуществления проекта на примерно 20 миллионов евро, добавляя новые требования и пытаясь заставить "передавать конверты нужным людям". В результате чего Neo-Eco отказалась проводит реконструкцию.
Агентство отмечает, что этот случай всего лишь один из многих подобных инцидентов на Украине с коррупцией, которая "поглотила" страну.
Также отмечает агентство, позднее глава военно-гражданской администрации Гостомеля Сергей Борисюк был уволен, но перед увольнением на пресс-конференции заявил, что "сделал все возможное" для обеспечения проведения реконструкции.
"Кажется, вы ищите врага не в том месте", - прокомментировал ситуацию Груйер.
Франс Пресс также подчеркивает, что некоторые украинские чиновники используют конфликт на Украине как возможность обогатиться, а коррупционные инциденты мешают проектам по реконструкции.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.