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Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому - РИА Новости, 14.11.2024
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17:30 14.11.2024 (обновлено: 18:11 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kopaygorodskiy-1983797735.html
Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому - РИА Новости, 14.11.2024
Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:30
2024-11-14T18:11
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить до 17 февраля меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья. Накануне суд отправил под домашний арест его супругу Янину. Ей тоже предъявлено обвинение в растрате, вину она не признает. Защита просила перевести Копайгородского под домашний арест в специально снятую для этого квартиру в Москве."Мой подзащитный дорожит своим именем и верит в Господа Бога... Он не будет ни на кого оказывать давление и мешать расследованию", - пообещала судье его адвокат.Адвокат Иван Миронов, в свою очередь, напомнил, что ранее суд отправил под домашний арест супругу обвиняемого и у родителей может не получиться организовать воспитание детей.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240926/sud-1974931626.html
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происшествия, москва, сочи, россия, алексей копайгородский
Происшествия, Москва, Сочи, Россия, Алексей Копайгородский
Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому

Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому, обвиняемому в растрате

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить до 17 февраля меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья.
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Накануне суд отправил под домашний арест его супругу Янину. Ей тоже предъявлено обвинение в растрате, вину она не признает.
Защита просила перевести Копайгородского под домашний арест в специально снятую для этого квартиру в Москве.
"Мой подзащитный дорожит своим именем и верит в Господа Бога... Он не будет ни на кого оказывать давление и мешать расследованию", - пообещала судье его адвокат.
Адвокат Иван Миронов, в свою очередь, напомнил, что ранее суд отправил под домашний арест супругу обвиняемого и у родителей может не получиться организовать воспитание детей.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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