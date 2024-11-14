https://ria.ru/20241114/kontseptsija-1983834799.html

Концепцию безопасности Союзного государства могут утвердить 6 декабря

Концепцию безопасности Союзного государства могут утвердить 6 декабря - РИА Новости, 14.11.2024

Концепцию безопасности Союзного государства могут утвердить 6 декабря

Утверждение концепции безопасности Союзного государства (СГ) лидерами Белоруссии и России ожидается 6 декабря на заседании Высшего госсовета СГ в Минске,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:56

2024-11-14T19:56

2024-11-14T20:00

союзное государство

россия

белоруссия

минск

алексей кубрин

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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Утверждение концепции безопасности Союзного государства (СГ) лидерами Белоруссии и России ожидается 6 декабря на заседании Высшего госсовета СГ в Минске, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. "По нашей информации, проект постановления Совета министров Союзного государства о концепции безопасности Союзного государства согласован премьер-министром Беларуси (Романом) Головченко и 13 ноября направлен на подпись главе правительства России (Михаилу) Мишустину. Рассчитываем, что концепция будет утверждена лидерами наших стран 6 декабря в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется в Минске", - заявил Шевцов на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ по безопасности и обороне в Минске. Он подчеркнул, что работа по подготовке концепции находится на финишной прямой. Шевцов сообщил, что ведомственная рабочая группа двух стран разработала проект, который, как отметил он, отражает характер современной международной обстановки и состоит из шести основных разделов. В частности, в документ включены такие разделы, как стратегические интересы Союзного государства, приоритетные направления обеспечения его безопасности, механизмы обеспечения безопасности. Документ прошел все необходимые согласования в заинтересованных органах Белоруссии и России, был внесен в постком СГ. В свою очередь начальник информационно-аналитического управления государственного секретариата белорусского Совета безопасности Алексей Баньковский рассказал, что к разработке проекта были привлечены не только представители профильных органов двух стран, но и представители научного и экспертного сообществ. В нем учтены положения документов стратегического планирования Белоруссии и РФ, достижения развития СГ в сфере безопасности, союзной концепции информационной безопасности, военной доктрины. "Это не просто заимствованные положения и техническая имплементация - это содержательная переработка документов. Положения документов развиты и привязаны к динамике военно-политической и оперативной обстановки", - сказал Баньковский. Он добавил, что если предыдущая концепция рассматривала безопасность только через призму оборонного подхода и обеспечения защищенности, то сейчас в концепцию добавлена парадигма развития. Причем проект не дублирует национальные документы, а рассматривает безопасность именно с точки зрения безопасного будущего Союзного государства. Баньковский рассказал, что в документе нет прямого раздела, который бы касался угроз безопасности Союзного государства, но угрозы упоминаются и даются через интересы, приоритеты развития СГ и механизмы обеспечения безопасности. Особое внимание решено уделить вопросам информационного сопровождения концепции. Как заявил в ходе заседания комиссии заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, после подписания соответствующего постановления союзного совмина премьером РФ проект концепции будет включен в пакет документов, готовящийся на Высший госсовет, который не позже 25 ноября будет рассылаться членам ВГС. "Таким образом, к моменту проведения Высшего госсовета, к 6 декабря, он будет на столе у двух руководителей государств. Никаких моментов, которые могли бы тормозить процесс, нет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955157.html

https://ria.ru/20241105/mediakompaniya-1981949172.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981929165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, алексей кубрин