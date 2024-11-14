https://ria.ru/20241114/khimki-1983759516.html

В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля

В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля - РИА Новости, 14.11.2024

В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля

В городском округе Химки в июле началась реализация масштабной программы, направленной на сохранение истории и воспитание подрастающего поколения в духе... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:39

2024-11-14T15:39

2024-11-14T15:39

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983757867_0:164:3066:1889_1920x0_80_0_0_92955ed5d5590094148462e693fb080c.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки в июле началась реализация масштабной программы, направленной на сохранение истории и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, с июля прошло 500 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Для жителей всех возрастов ежедневно проводят разнообразные патриотические акции, лекции, круглые столы, встречи с участниками специальной военной операции, а также сбор гуманитарной помощи и многие другие активности. Участие в них принимают не только химчане, но и общественники вместе с депутатами. В их числе – Татьяна Кавторева, Ольга Кириллова, Александр Васильев, Владимир Суслов, Ольга Игнатьева, Галина Болотова и многие другие. "В рамках данной патриотической программы осуществляется масштабная деятельность, направленная на сохранение исторической правды, пробуждение интереса и углубление знаний о России", — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова, ее слова привели в пресс-службе. Общественник Егор Ченюк отметил, что для организации и проведения тематических мероприятий задействовано более 50 городских пространств. Встречи проходят в библиотеках, парках, скверах, школах и других учреждениях культуры.

https://ria.ru/20241108/khimki-1982637338.html

https://ria.ru/20241113/khimki-1983533644.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)