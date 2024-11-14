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В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля - РИА Новости, 14.11.2024
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15:39 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/khimki-1983759516.html
В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля
В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля - РИА Новости, 14.11.2024
В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля
В городском округе Химки в июле началась реализация масштабной программы, направленной на сохранение истории и воспитание подрастающего поколения в духе... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:39
2024-11-14T15:39
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки в июле началась реализация масштабной программы, направленной на сохранение истории и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, с июля прошло 500 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Для жителей всех возрастов ежедневно проводят разнообразные патриотические акции, лекции, круглые столы, встречи с участниками специальной военной операции, а также сбор гуманитарной помощи и многие другие активности. Участие в них принимают не только химчане, но и общественники вместе с депутатами. В их числе – Татьяна Кавторева, Ольга Кириллова, Александр Васильев, Владимир Суслов, Ольга Игнатьева, Галина Болотова и многие другие. "В рамках данной патриотической программы осуществляется масштабная деятельность, направленная на сохранение исторической правды, пробуждение интереса и углубление знаний о России", — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова, ее слова привели в пресс-службе. Общественник Егор Ченюк отметил, что для организации и проведения тематических мероприятий задействовано более 50 городских пространств. Встречи проходят в библиотеках, парках, скверах, школах и других учреждениях культуры.
https://ria.ru/20241108/khimki-1982637338.html
https://ria.ru/20241113/khimki-1983533644.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)

В Химках провели 500 патриотических мероприятий с июля

© Фото : пресс-служба администрации Химок500 патриотических мероприятий провели в Химках с июля
500 патриотических мероприятий провели в Химках с июля - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки в июле началась реализация масштабной программы, направленной на сохранение истории и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, с июля прошло 500 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для жителей всех возрастов ежедневно проводят разнообразные патриотические акции, лекции, круглые столы, встречи с участниками специальной военной операции, а также сбор гуманитарной помощи и многие другие активности.
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8 ноября, 12:53
Участие в них принимают не только химчане, но и общественники вместе с депутатами. В их числе – Татьяна Кавторева, Ольга Кириллова, Александр Васильев, Владимир Суслов, Ольга Игнатьева, Галина Болотова и многие другие.
"В рамках данной патриотической программы осуществляется масштабная деятельность, направленная на сохранение исторической правды, пробуждение интереса и углубление знаний о России", — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова, ее слова привели в пресс-службе.
Общественник Егор Ченюк отметил, что для организации и проведения тематических мероприятий задействовано более 50 городских пространств. Встречи проходят в библиотеках, парках, скверах, школах и других учреждениях культуры.
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Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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