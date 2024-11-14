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В Тобольске осудили замдиректора дома культуры, где ребенок упал с потолка - РИА Новости, 14.11.2024
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09:30 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/khalatnost-1983662251.html
В Тобольске осудили замдиректора дома культуры, где ребенок упал с потолка
В Тобольске осудили замдиректора дома культуры, где ребенок упал с потолка - РИА Новости, 14.11.2024
В Тобольске осудили замдиректора дома культуры, где ребенок упал с потолка
Тобольский горсуд приговорил к 3,5 годам принудительных работ заместителя директора дома культуры "Синтез" за халатность при организации детского новогоднего... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:30
2024-11-14T09:30
происшествия
тюменская область
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тобольский горсуд приговорил к 3,5 годам принудительных работ заместителя директора дома культуры "Синтез" за халатность при организации детского новогоднего утренника, на котором ребенок смог пробраться на технический этаж и при падении вниз с шестиметровой высоты получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службах прокуратуры и судебной системы Тюменской области. В декабре 2023 года женщина привела на новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями своих детей 5 и 7 лет. Старший поднялся на третий этаж с техническими помещениями, через незапертую дверь вошёл в вентиляционную камеру над подвесным потолком, под его весом плитка потолка деформировалась - мальчик упал с высоты 6 метров на пол зала, где проходило мероприятие, и получил тяжелые травмы. Обеспечение условий, исключающих проникновение посторонних в технические помещения ДК "Синтез", входило в прямые обязанности подсудимого по условиям трудового договора. "Вынесен приговор в отношении заместителя директора муниципального учреждения культуры Тобольска. Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 5% в доход государства", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что подсудимому запрещено два года занимать государственные и муниципальные должности. Суд удовлетворил гражданские иски межрайонного прокурора и родителей пострадавшего ребенка и взыскал с учреждения культуры компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей. В пресс-службе судебной системы региона уточнили, что подсудимый вину не признал, извинения матери ребенка не принес, моральный вред пострадавшим не возместил. Решение суда в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20241024/chita-1979707944.html
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Россия
В Тобольске осудили замдиректора дома культуры, где ребенок упал с потолка

В Тобольске замдиректора дома культуры "Синтез" осудили за халатность

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тобольский горсуд приговорил к 3,5 годам принудительных работ заместителя директора дома культуры "Синтез" за халатность при организации детского новогоднего утренника, на котором ребенок смог пробраться на технический этаж и при падении вниз с шестиметровой высоты получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службах прокуратуры и судебной системы Тюменской области.
В декабре 2023 года женщина привела на новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями своих детей 5 и 7 лет. Старший поднялся на третий этаж с техническими помещениями, через незапертую дверь вошёл в вентиляционную камеру над подвесным потолком, под его весом плитка потолка деформировалась - мальчик упал с высоты 6 метров на пол зала, где проходило мероприятие, и получил тяжелые травмы. Обеспечение условий, исключающих проникновение посторонних в технические помещения ДК "Синтез", входило в прямые обязанности подсудимого по условиям трудового договора.
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"Вынесен приговор в отношении заместителя директора муниципального учреждения культуры Тобольска. Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 5% в доход государства", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что подсудимому запрещено два года занимать государственные и муниципальные должности.
Суд удовлетворил гражданские иски межрайонного прокурора и родителей пострадавшего ребенка и взыскал с учреждения культуры компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей.
В пресс-службе судебной системы региона уточнили, что подсудимый вину не признал, извинения матери ребенка не принес, моральный вред пострадавшим не возместил. Решение суда в законную силу не вступило.
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