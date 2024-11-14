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Прокурор запросил пожизненный срок главарю "РДК"* Капустину** - РИА Новости, 14.11.2024
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10:57 14.11.2024 (обновлено: 11:15 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kapustin-1983685639.html
Прокурор запросил пожизненный срок главарю "РДК"* Капустину**
Прокурор запросил пожизненный срок главарю "РДК"* Капустину** - РИА Новости, 14.11.2024
Прокурор запросил пожизненный срок главарю "РДК"* Капустину**
Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к пожизненным срокам главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:57
2024-11-14T11:15
россия
происшествия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к пожизненным срокам главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина и ещё троих фигурантов заочного дела о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину, Капустину**, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания – первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии особого режима”, - заявил прокурор в прениях сторон.Также гособвинитель попросил оштрафовать каждого на 4 миллиона рублей и предложил суду полностью удовлетворить иски местных служб, обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом и электричеством, на общую сумму 3,5 миллиона рублей.Пятеро фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск, дело рассматривается в заочном режиме. Помимо Капустина**, это актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин, Алексей Огурцов, Александр Галанов и Антон Зырянов.По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.Капустина уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*.Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.*Запрещенная в России террористическая организация** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
https://ria.ru/20241102/sledstvie-1981463728.html
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россия, происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Происшествия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Прокурор запросил пожизненный срок главарю "РДК"* Капустину**

Главарю "РДК" Капустину грозит пожизненный срок за вторжение в Брянскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к пожизненным срокам главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина и ещё троих фигурантов заочного дела о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину, Капустину**, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания – первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии особого режима”, - заявил прокурор в прениях сторон.
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Следствие изучит счета сторонника РДК* по делу о подготовке теракта
2 ноября, 06:44
Также гособвинитель попросил оштрафовать каждого на 4 миллиона рублей и предложил суду полностью удовлетворить иски местных служб, обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом и электричеством, на общую сумму 3,5 миллиона рублей.
Пятеро фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск, дело рассматривается в заочном режиме. Помимо Капустина**, это актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин, Алексей Огурцов, Александр Галанов и Антон Зырянов.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Капустина уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*.
Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
*Запрещенная в России террористическая организация
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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28 октября, 14:31
 
РоссияПроисшествияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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