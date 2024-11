https://ria.ru/20241114/kanada-1983825534.html

В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников

В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников - РИА Новости, 14.11.2024

В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников

Ряд канадских министерств, включая МИД и минюст, высказались против обнародования списка имен осевших в стране нацистских военных преступников, в том числе... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:56

2024-11-14T18:56

2024-11-14T18:56

в мире

канада

украина

оттава

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/45/1553294532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_996cc7b1684bfd0215ac2a763210f9c0.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд канадских министерств, включая МИД и минюст, высказались против обнародования списка имен осевших в стране нацистских военных преступников, в том числе бойцов дивизии СС "Галичина", из-за боязни навредить Украине, сообщает газета Globe and Mail. В сентябре Globe and Mail уже писала, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена. "Федеральные министерства... высказались против обнародования имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине", - пишет издание. Ведомства также выразили сомнения в том, что все 900 человек из списка были вовлечены в военные преступления. По заявлению представителя министра канадского наследия Шарля Тибол-Белана, в будущем решение об обнародовании имен нацистов будет рассмотрено повторно. Ранее Globe and Mail сообщала, что Библиотека и Архив Канады в июне и июле провели консультации относительно того, следует ли обнародовать конфиденциальные материалы комиссии Дешена. По данным газеты, Библиотека и Архив Канады подверглись критике за то, что во время летних консультаций не обратилась за советом к ведущим историкам и правозащитникам. Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20240826/gunko-1968551199.html

https://ria.ru/20240917/zakharova-1973276002.html

канада

украина

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, украина, оттава, джастин трюдо