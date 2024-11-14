Рейтинг@Mail.ru
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kanada-1983825534.html
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников - РИА Новости, 14.11.2024
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников
Ряд канадских министерств, включая МИД и минюст, высказались против обнародования списка имен осевших в стране нацистских военных преступников, в том числе... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:56
2024-11-14T18:56
в мире
канада
украина
оттава
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/45/1553294532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_996cc7b1684bfd0215ac2a763210f9c0.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд канадских министерств, включая МИД и минюст, высказались против обнародования списка имен осевших в стране нацистских военных преступников, в том числе бойцов дивизии СС "Галичина", из-за боязни навредить Украине, сообщает газета Globe and Mail. В сентябре Globe and Mail уже писала, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена. "Федеральные министерства... высказались против обнародования имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине", - пишет издание. Ведомства также выразили сомнения в том, что все 900 человек из списка были вовлечены в военные преступления. По заявлению представителя министра канадского наследия Шарля Тибол-Белана, в будущем решение об обнародовании имен нацистов будет рассмотрено повторно. Ранее Globe and Mail сообщала, что Библиотека и Архив Канады в июне и июле провели консультации относительно того, следует ли обнародовать конфиденциальные материалы комиссии Дешена. По данным газеты, Библиотека и Архив Канады подверглись критике за то, что во время летних консультаций не обратилась за советом к ведущим историкам и правозащитникам. Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20240826/gunko-1968551199.html
https://ria.ru/20240917/zakharova-1973276002.html
канада
украина
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/45/1553294532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f086190f45bd43287a6d21c52464c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, украина, оттава, джастин трюдо
В мире, Канада, Украина, Оттава, Джастин Трюдо
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников

GAM: В Канаде не хотят публиковать имена нацистских преступников из-за Украины

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкВечерний вид на мост через реку Ниагара, Канада
Вечерний вид на мост через реку Ниагара, Канада - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Вечерний вид на мост через реку Ниагара, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд канадских министерств, включая МИД и минюст, высказались против обнародования списка имен осевших в стране нацистских военных преступников, в том числе бойцов дивизии СС "Галичина", из-за боязни навредить Украине, сообщает газета Globe and Mail.
В сентябре Globe and Mail уже писала, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена.
Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран
26 августа, 15:54
"Федеральные министерства... высказались против обнародования имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине", - пишет издание.
Ведомства также выразили сомнения в том, что все 900 человек из списка были вовлечены в военные преступления.
По заявлению представителя министра канадского наследия Шарля Тибол-Белана, в будущем решение об обнародовании имен нацистов будет рассмотрено повторно.
Ранее Globe and Mail сообщала, что Библиотека и Архив Канады в июне и июле провели консультации относительно того, следует ли обнародовать конфиденциальные материалы комиссии Дешена. По данным газеты, Библиотека и Архив Канады подверглись критике за то, что во время летних консультаций не обратилась за советом к ведущим историкам и правозащитникам.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Захарова рассказала о сотрудничестве британских элит с нацистами
17 сентября, 20:35
 
В миреКанадаУкраинаОттаваДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала