В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников
GAM: В Канаде не хотят публиковать имена нацистских преступников из-за Украины
Вечерний вид на мост через реку Ниагара, Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд канадских министерств, включая МИД и минюст, высказались против обнародования списка имен осевших в стране нацистских военных преступников, в том числе бойцов дивизии СС "Галичина", из-за боязни навредить Украине, сообщает газета Globe and Mail.
В сентябре Globe and Mail уже писала, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена.
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"Федеральные министерства... высказались против обнародования имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине", - пишет издание.
Ведомства также выразили сомнения в том, что все 900 человек из списка были вовлечены в военные преступления.
По заявлению представителя министра канадского наследия Шарля Тибол-Белана, в будущем решение об обнародовании имен нацистов будет рассмотрено повторно.
Ранее Globe and Mail сообщала, что Библиотека и Архив Канады в июне и июле провели консультации относительно того, следует ли обнародовать конфиденциальные материалы комиссии Дешена. По данным газеты, Библиотека и Архив Канады подверглись критике за то, что во время летних консультаций не обратилась за советом к ведущим историкам и правозащитникам.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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