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На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю - РИА Новости, 14.11.2024
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11:00 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kamchatka-1983686846.html
На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю
На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю - РИА Новости, 14.11.2024
На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде и ждут прилив, сообщает управление МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:00
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охотское море
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде и ждут прилив, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Косатку, которую выбросило на берег, переместили к Охотскому морю. Сделано это было с помощью большегрузной техники. Сейчас животное приходит в себя. Идет прилив, поэтому есть надежда, что косатка уплывет в море", - говорится в сообщении. Сразу после обнаружения люди начали поливать косатку водой и прорыли в песке канал к воде. Ранее сообщалось, что состояние животного плохое - у косатки потрескалась кожа, на теле есть раны, вероятно, она давно лежит на берегу. В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция: несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.
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охотское море
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охотское море, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Охотское море, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю

МЧС: на Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/TelegramМолодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде и ждут прилив, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Косатку, которую выбросило на берег, переместили к Охотскому морю. Сделано это было с помощью большегрузной техники. Сейчас животное приходит в себя. Идет прилив, поэтому есть надежда, что косатка уплывет в море", - говорится в сообщении.
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Сразу после обнаружения люди начали поливать косатку водой и прорыли в песке канал к воде. Ранее сообщалось, что состояние животного плохое - у косатки потрескалась кожа, на теле есть раны, вероятно, она давно лежит на берегу.
В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция: несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/TelegramМолодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
 
Охотское мореКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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