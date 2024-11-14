https://ria.ru/20241114/kamchatka-1983686846.html

На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю

На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю - РИА Новости, 14.11.2024

На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю

Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде и ждут прилив, сообщает управление МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:00

2024-11-14T11:00

2024-11-14T11:00

охотское море

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде и ждут прилив, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Косатку, которую выбросило на берег, переместили к Охотскому морю. Сделано это было с помощью большегрузной техники. Сейчас животное приходит в себя. Идет прилив, поэтому есть надежда, что косатка уплывет в море", - говорится в сообщении. Сразу после обнаружения люди начали поливать косатку водой и прорыли в песке канал к воде. Ранее сообщалось, что состояние животного плохое - у косатки потрескалась кожа, на теле есть раны, вероятно, она давно лежит на берегу. В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция: несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.

https://ria.ru/20240829/tunets-1969284948.html

охотское море

камчатка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

охотское море, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия