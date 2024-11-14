На Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю
МЧС: на Камчатке выброшенную на берег косатку оттащили к морю
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/TelegramМолодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде и ждут прилив, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Косатку, которую выбросило на берег, переместили к Охотскому морю. Сделано это было с помощью большегрузной техники. Сейчас животное приходит в себя. Идет прилив, поэтому есть надежда, что косатка уплывет в море", - говорится в сообщении.
Сразу после обнаружения люди начали поливать косатку водой и прорыли в песке канал к воде. Ранее сообщалось, что состояние животного плохое - у косатки потрескалась кожа, на теле есть раны, вероятно, она давно лежит на берегу.
В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция: несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/TelegramМолодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, подтащили ближе к воде