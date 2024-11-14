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Жители Лос-Анджелеса инсценировали нападение медведя для выплаты страховки - РИА Новости, 14.11.2024
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13:44 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kalifornija-1983732938.html
Жители Лос-Анджелеса инсценировали нападение медведя для выплаты страховки
Жители Лос-Анджелеса инсценировали нападение медведя для выплаты страховки - РИА Новости, 14.11.2024
Жители Лос-Анджелеса инсценировали нападение медведя для выплаты страховки
Правоохранители Калифорнии задержали четырех человек по подозрению в мошеннической схеме, в рамках которой один из них переодевался в костюм медведя и изображал РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:44
2024-11-14T13:44
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранители Калифорнии задержали четырех человек по подозрению в мошеннической схеме, в рамках которой один из них переодевался в костюм медведя и изображал нападение на машины других участников, им предъявлены обвинения, говорится в сообщении департамента по расследованию страховых дел штата. "Четверо жителей Лос-Анджелеса были задержаны после того, как департамент по расследованию страховых дел установил, что подозреваемые якобы совершили страховое мошенничество, заявив, что медведь нанес ущерб их автомобилям, но на самом деле это был человек в костюме медведя", - сказано в заявлении. Отмечается, что всем четырем задержанным были предъявлены обвинения в страховом мошенничестве и сговоре. В конце января 2024 года подозреваемые обратились в страховую компанию с требованием выплатить компенсацию после того, как недалеко от озера Эрроухед медведь забрался в их автомобиль Rolls Royce Ghost и повредил салон, в качестве доказательства они предоставили видеозапись. После того, как компания заподозрила мошенническую схему, она обратилась в соответствующий департамент. В ходе изучения видеозаписи следователи определили, что в роли медведя выступал переодетый человек в костюме. Как уточняется в пресс-релизе, следователи также обнаружили два других обращения в страховые компании от той же группы людей. В заявлениях были указаны та же дата и то же место нападения животного, но на два разных автомобиля. После выдачи ордера на обыск, в доме подозреваемых был обнаружен костюм медведя. По оценкам департамента по расследованию страховых дел, общий ущерб страховым компаниям от мошеннической деятельности составил более 140 тысяч долларов США.
https://ria.ru/20240611/medved-1952218579.html
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происшествия, калифорния, лос-анджелес, сша
Происшествия, Калифорния, Лос-Анджелес, США
Жители Лос-Анджелеса инсценировали нападение медведя для выплаты страховки

В Калифорнии четверо жителей изображали нападение медведя для выплаты страховки

© Фото : CA Dept of Insurance/XКостюм медведя, в который переодевался один из подозреваемых в мошеннической схеме в Калифорнии
Костюм медведя, в который переодевался один из подозреваемых в мошеннической схеме в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : CA Dept of Insurance/X
Костюм медведя, в который переодевался один из подозреваемых в мошеннической схеме в Калифорнии
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранители Калифорнии задержали четырех человек по подозрению в мошеннической схеме, в рамках которой один из них переодевался в костюм медведя и изображал нападение на машины других участников, им предъявлены обвинения, говорится в сообщении департамента по расследованию страховых дел штата.
"Четверо жителей Лос-Анджелеса были задержаны после того, как департамент по расследованию страховых дел установил, что подозреваемые якобы совершили страховое мошенничество, заявив, что медведь нанес ущерб их автомобилям, но на самом деле это был человек в костюме медведя", - сказано в заявлении.
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Отмечается, что всем четырем задержанным были предъявлены обвинения в страховом мошенничестве и сговоре.
В конце января 2024 года подозреваемые обратились в страховую компанию с требованием выплатить компенсацию после того, как недалеко от озера Эрроухед медведь забрался в их автомобиль Rolls Royce Ghost и повредил салон, в качестве доказательства они предоставили видеозапись. После того, как компания заподозрила мошенническую схему, она обратилась в соответствующий департамент. В ходе изучения видеозаписи следователи определили, что в роли медведя выступал переодетый человек в костюме.
Как уточняется в пресс-релизе, следователи также обнаружили два других обращения в страховые компании от той же группы людей. В заявлениях были указаны та же дата и то же место нападения животного, но на два разных автомобиля.
После выдачи ордера на обыск, в доме подозреваемых был обнаружен костюм медведя.
По оценкам департамента по расследованию страховых дел, общий ущерб страховым компаниям от мошеннической деятельности составил более 140 тысяч долларов США.
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