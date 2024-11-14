https://ria.ru/20241114/jakutija-1983716601.html

В Якутии экс-главу района приговорили к пяти годам колонии

В Якутии экс-главу района приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 14.11.2024

В Якутии экс-главу района приговорили к пяти годам колонии

Экс-глава Таттинского района Якутии приговорен к 5 годам колонии за хищение средств и превышение полномочий, двое его сослуживцев осуждены за соучастие и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:04

2024-11-14T13:04

2024-11-14T13:04

происшествия

россия

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ЯКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. Экс-глава Таттинского района Якутии приговорен к 5 годам колонии за хищение средств и превышение полномочий, двое его сослуживцев осуждены за соучастие и пособничество в растрате бюджета, сообщила пресс-служба СУСК России по республике. Следствием и судом установлено, что в 2022 году глава Таттинского района поручил своему первому заму и начальнику отдела экономики районной администрации оплатить наложенные на него административные штрафы в размере 160 тысяч рублей. Ими были изготовлены фиктивные документы о выделении субсидии из бюджета района. Выполнив указание главы, его подчиненные аналогичным образом похитили из бюджета района 50 тысяч рублей на личные нужды. Кроме того, в 2021 году по поручению главы района его первый заместитель оплатил коммерческой организации более 50 миллионов рублей на строительство культурно-досугового центра в селе Черкех, которое к настоящему времени не построено. Также в марте 2022 года по указанию главы района в одно из муниципальных учреждений был фиктивно трудоустроен адвокат адвокатской коллегии республики, ему выплатили заработную плату на сумму свыше полумиллиона рублей. Как установлено в ходе расследования, адвокат оказывал юридические услуги по уголовному делу, расследовавшемуся в отношении главы Таттинского района Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия). "Приговором суда бывший глава признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления... сроком на 3 года. Бывший заместитель главы района осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления... сроком на 1 год 10 месяцев. Бывший начальник управления экономики администрации района осужден к штрафу в размере 200 тысяч рублей... осужденными возмещен ущерб по эпизоду о растрате в сумме 210 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

https://ria.ru/20240905/moskva-1970896775.html

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происшествия, россия