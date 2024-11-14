https://ria.ru/20241114/izrail-1983814432.html

Финансист указал на главную ошибку россиян в Израиле

Финансист указал на главную ошибку россиян в Израиле - РИА Новости, 14.11.2024

Финансист указал на главную ошибку россиян в Израиле

Репатрианты из России зачастую представляют израильскую банковскую систему такой же развитой как российская, однако на деле сталкиваются с рядом... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:20

2024-11-14T18:20

2024-11-14T18:20

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Репатрианты из России зачастую представляют израильскую банковскую систему такой же развитой как российская, однако на деле сталкиваются с рядом труднопреодолимых сложностей, рассказал РИА Новости управляющий партнер "ВМС ипотека и финансы", израильский консультант Александр Водовоз."Репатрианты", которые не живут в Израиле, а возвращаются в Россию, должны открывать счета и обговаривать все свои действия в специальный отделениях. В каждом банке есть 3-4 таких отделения. Если вам очень повезет, вам даже дадут личный телефон банкира для связи. Есть шанс, что вам ответят на посланный мейл, но тоже не обязательно. Вообще это частая ошибка, когда, приехав на несколько дней, и получив паспорт, люди по-быстрому открывают "обычный" счет в банке заявив, что собираются жить в Израиле. Часто ко мне обращаются люди, открывшие счета в "неправильном" отделении, из за отсутстивя какой либо связи с банком и возможностью оперировать счетом. Очень быстро банку становится ясно, что такие люди не живут в Израиле. Моя общая рекомендация - если у вас нет еще счета в Израиле - проконсультируйтесь со специалистом, что правильно для вас. Такие консультации бесплатны", - пояснил Водовоз.Все дело в том, что, по его словам, в Израиле банковская система "куда более консервативная": в отличие от России там нет широкого спектра онлайн-услуг и возможности пообщаться с оператором банка в любое время суток."В Израиле не более 10 банков. Конкуренция между банками, в принципе отсутствует. Зарплата служащих не зависит на прямую от количества привлеченных клиентов или денег, от отзывов клиентов. В каждом банке - сильное профсоюзное объединение, которое очень затрудняет процесс увольнения", - поясняет финансист.Кроме того, нередко мешает и языковой барьер: людям приходится обивать пороги банковских отделений в поиске русскоязычных служащих. Приложения на русском языке, а зачастую и на английском, - отсутствуют. Использование онлайн-переводчика, обращает внимание Водовоз, стало частым явлением, "но это возможно только если зайти на счет через компьютер, а не через приложение банка на телефоне"."Самая главная проблема – перевод денег. Как известно Израиль не накладывал никаких санкций против России, но, с другой стороны, его банки не хотят получить обвинения в нарушении западных рестрикций. В 2022-м в израильских банках не знали как реагировать и каждый банк и, представьте себе, каждое банковское отделение, принимало решение автономно. Другими словами - бардак. В 2023 году более-менее определились: кто-то принимает переводы, кто-то нет, где-то надо месяцами ждать одобрения заявки", - отметил он. "Начиная с сентября 2024-го все переводы через третью страну. Естественно, это увеличило сложность прохождения комплаенса: нужно все подробно разжевать израильскому банку, показать всю цепочку событий. Коммуникация с ними – процесс, требующий, с учетом консервативности системы, тщательной подготовки, налаженной связи и, конечно говорить на одном языке", - заключил Водовоз.

https://ria.ru/20241114/izrail-1983735231.html

https://ria.ru/20241111/izrail-1983174139.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль