Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/izbienie-1983821014.html
В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера
В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера - РИА Новости, 14.11.2024
В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера
Уголовное дело возбудили против пациентки, которая избила фельдшера в новороссийской больнице, пока та оказывала ей помощь, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:46
2024-11-14T18:46
происшествия
краснодарский край
россия
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против пациентки, которая избила фельдшера в новороссийской больнице, пока та оказывала ей помощь, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Об инциденте днем рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, отметив, что ЧП произошло в городской больнице №1. По факту произошедшего правоохранители начали проверку, говорил он, о чем РИА Новости также подтвердили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. По данным следствия, медик, попавшая под удары пациентки, сейчас находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь. "По указанию руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Новороссийску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html
https://ria.ru/20241104/marketpleys-1981814737.html
краснодарский край
россия
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Новороссийск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера

СК РФ: в Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против пациентки, которая избила фельдшера в новороссийской больнице, пока та оказывала ей помощь, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю.
Об инциденте днем рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, отметив, что ЧП произошло в городской больнице №1. По факту произошедшего правоохранители начали проверку, говорил он, о чем РИА Новости также подтвердили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Илья Горленко, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате
9 ноября, 14:43
По данным следствия, медик, попавшая под удары пациентки, сейчас находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.
"По указанию руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Новороссийску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
Покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Петербурге женщина избила сотрудницу пункта выдачи
4 ноября, 17:32
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияНовороссийскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала