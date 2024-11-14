https://ria.ru/20241114/izbienie-1983821014.html

В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера

В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера - РИА Новости, 14.11.2024

В Новороссийске завели дело после нападения пациентки на фельдшера

Уголовное дело возбудили против пациентки, которая избила фельдшера в новороссийской больнице, пока та оказывала ей помощь, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:46

2024-11-14T18:46

2024-11-14T18:46

происшествия

краснодарский край

россия

новороссийск

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против пациентки, которая избила фельдшера в новороссийской больнице, пока та оказывала ей помощь, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Об инциденте днем рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, отметив, что ЧП произошло в городской больнице №1. По факту произошедшего правоохранители начали проверку, говорил он, о чем РИА Новости также подтвердили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. По данным следствия, медик, попавшая под удары пациентки, сейчас находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь. "По указанию руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Новороссийску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - говорится в Telegram-канале краевого СК.

https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html

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краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф)