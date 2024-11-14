https://ria.ru/20241114/istochnik-1983770133.html

Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ

Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ - РИА Новости, 14.11.2024

Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ

Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:12

2024-11-14T16:12

2024-11-14T17:43

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

астраханская область

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации."Агаев сегодня находится в лечебном учреждении <...> ЛНР. Он пострадал при обстреле со стороны ВСУ", — сказал собеседник агентства.В администрации уточнили, что жизни чиновника ничего не угрожает, в ближайшее время его доставят в Астрахань для обследования и реабилитации.В ЛНР Агаев находился в командировке, он курирует работу астраханских восстановительных бригад.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

астраханская область

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, астраханская область