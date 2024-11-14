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Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 14.11.2024 (обновлено: 17:43 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/istochnik-1983770133.html
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ - РИА Новости, 14.11.2024
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ
Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:12
2024-11-14T17:43
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
астраханская область
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации."Агаев сегодня находится в лечебном учреждении &lt;...&gt; ЛНР. Он пострадал при обстреле со стороны ВСУ", — сказал собеседник агентства.В администрации уточнили, что жизни чиновника ничего не угрожает, в ближайшее время его доставят в Астрахань для обследования и реабилитации.В ЛНР Агаев находился в командировке, он курирует работу астраханских восстановительных бригад.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, астраханская область
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Астраханская область, Специальная военная операция на Украине
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ

При обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра строительства и ЖКХ

© Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 14 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 14 ноября 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации.
"Агаев сегодня находится в лечебном учреждении <...> ЛНР. Он пострадал при обстреле со стороны ВСУ", — сказал собеседник агентства.
© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramРамин Агаев
Рамин Агаев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Рамин Агаев. Архивное фото
В администрации уточнили, что жизни чиновника ничего не угрожает, в ближайшее время его доставят в Астрахань для обследования и реабилитации.
В ЛНР Агаев находился в командировке, он курирует работу астраханских восстановительных бригад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияАстраханская область
 
 
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