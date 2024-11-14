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Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ - РИА Новости, 14.11.2024
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ
Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:12
2024-11-14T16:12
2024-11-14T17:43
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
астраханская область
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в ЛНР при украинском обстреле, сообщил РИА Новости источник в обладминистрации."Агаев сегодня находится в лечебном учреждении <...> ЛНР. Он пострадал при обстреле со стороны ВСУ", — сказал собеседник агентства.В администрации уточнили, что жизни чиновника ничего не угрожает, в ближайшее время его доставят в Астрахань для обследования и реабилитации.В ЛНР Агаев находился в командировке, он курирует работу астраханских восстановительных бригад.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, астраханская область
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Астраханская область, Специальная военная операция на Украине
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ
При обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра строительства и ЖКХ