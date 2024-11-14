Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики
Президент Ирана заявил Гросси, что республика не пыталась создать ядерное оружие
© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024
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ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Как мы (ранее - ред.) неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного Лидера (Ирана Али Хаменеи - ред.), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать", - передает слова президента агентство Mehr.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.