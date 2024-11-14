https://ria.ru/20241114/iran-1983792531.html

Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики

Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики - РИА Новости, 14.11.2024

Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики

Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:17

2024-11-14T17:17

2024-11-14T18:14

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тегеран (город)

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масуд пезешкиан

рафаэль гросси

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ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Как мы (ранее - ред.) неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного Лидера (Ирана Али Хаменеи - ред.), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать", - передает слова президента агентство Mehr.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241114/iran-1983710164.html

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тегеран (город)

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), магатэ, сша, великобритания, масуд пезешкиан, рафаэль гросси, али хаменеи