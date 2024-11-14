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Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики - РИА Новости, 14.11.2024
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17:17 14.11.2024 (обновлено: 18:14 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/iran-1983792531.html
Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики
Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики - РИА Новости, 14.11.2024
Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики
Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:17
2024-11-14T18:14
в мире
иран
тегеран (город)
магатэ
сша
великобритания
масуд пезешкиан
рафаэль гросси
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ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Как мы (ранее - ред.) неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного Лидера (Ирана Али Хаменеи - ред.), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать", - передает слова президента агентство Mehr.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241114/iran-1983710164.html
иран
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в мире, иран, тегеран (город), магатэ, сша, великобритания, масуд пезешкиан, рафаэль гросси, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, США, Великобритания, Масуд Пезешкиан, Рафаэль Гросси, Али Хаменеи
Иран не будет создавать ядерное оружие, заявил президент республики

Президент Ирана заявил Гросси, что республика не пыталась создать ядерное оружие

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024
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ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Как мы (ранее - ред.) неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного Лидера (Ирана Али Хаменеи - ред.), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать", - передает слова президента агентство Mehr.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ядерные объекты Ирана не должны подвергаться нападениям, заявил Гросси
Вчера, 12:35
 
В миреИранТегеран (город)МАГАТЭСШАВеликобританияМасуд ПезешкианРафаэль ГроссиАли Хаменеи
 
 
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