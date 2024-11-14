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Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию - РИА Новости, 14.11.2024
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05:05 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html
Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию
Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию - РИА Новости, 14.11.2024
Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию
Расчёт инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Запад" заминировал один из тыловых районов ВСУ, чем помог сорвать ротацию подразделений ВСУ на... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:05
2024-11-14T05:05
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Расчёт инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Запад" заминировал один из тыловых районов ВСУ, чем помог сорвать ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Запад" с помощью инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, тем самым сорвав ротацию подразделений противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив данные о маршрутах передвижения противника, которые боевики ВСУ использовали для проведения ротации подразделений и подвоза боеприпасов на купянском участке фронта, военнослужащие расчёта ИСДМ "Земледелие" выдвинулись в район применения. "Переведя боевую машину из походного положения в боевое и выполнив ориентирование, инженеры навели установку на цель и залпом удаленно заминировали район местности, где должна была передвигаться техника и личный состав противника. После чего, расчёт оперативно покинул огневую позицию", - сообщили в оборонном ведомстве. ИСДМ "Земледелие" предназначена для удалённого создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинён противопехотными или противотанковыми минами. Благодаря программируемым боеприпасам, "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.
https://ria.ru/20241013/miny-1977804098.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию

Инженеры заминировали тыл бойцов ВСУ на Купянском направлении, сорвав их ротацию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный инженер группировки войск "Центр"
Военный инженер группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный инженер группировки войск "Центр". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Расчёт инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Запад" заминировал один из тыловых районов ВСУ, чем помог сорвать ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Запад" с помощью инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, тем самым сорвав ротацию подразделений противника", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что, получив данные о маршрутах передвижения противника, которые боевики ВСУ использовали для проведения ротации подразделений и подвоза боеприпасов на купянском участке фронта, военнослужащие расчёта ИСДМ "Земледелие" выдвинулись в район применения.
"Переведя боевую машину из походного положения в боевое и выполнив ориентирование, инженеры навели установку на цель и залпом удаленно заминировали район местности, где должна была передвигаться техника и личный состав противника. После чего, расчёт оперативно покинул огневую позицию", - сообщили в оборонном ведомстве.
ИСДМ "Земледелие" предназначена для удалённого создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинён противопехотными или противотанковыми минами. Благодаря программируемым боеприпасам, "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.
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