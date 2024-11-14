https://ria.ru/20241114/investitsii-1983699103.html

В России зафиксировали небольшое замедление инвестиций

В России зафиксировали небольшое замедление инвестиций - РИА Новости, 14.11.2024

В России зафиксировали небольшое замедление инвестиций

Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:52

2024-11-14T11:52

2024-11-14T11:52

экономика

россия

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что важно продолжить работу по дальнейшему устойчивому росту экономики. По его словам, для этих целей сформированы национальные проекты, которые нацелены на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 10,9%. Минэкономразвития ждет рост показателя в 2024 году на уровне 7,8%.

https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html

https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)