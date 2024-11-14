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В Госдуму внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат - РИА Новости, 14.11.2024
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07:46 14.11.2024 (обновлено: 07:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/inoagenty-1983651934.html
В Госдуму внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат
В Госдуму внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат - РИА Новости, 14.11.2024
В Госдуму внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат
Законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:46
2024-11-14T07:55
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня внесём законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что на данный момент иноагентами признан 491 человек, большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Кроме того, они позволяют себе продолжать оскорблять Россию и её граждан, не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку ВСУ. По мнению Володина, это недопустимо."Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары", - отметил Володин.По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.Володин подчеркнул, что Госдума приступит к рассмотрению этого законопроекта в первом чтении на следующей неделе."Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов", - заключил он.
https://ria.ru/20241113/inoagent-1983429060.html
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госдума рф, вячеслав володин, россия, вооруженные силы украины
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Вооруженные силы Украины
В Госдуму внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат

Володин: в ГД 14 ноября внесут проект о порядке получения иноагентами выплат

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Сегодня внесём законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что на данный момент иноагентами признан 491 человек, большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Кроме того, они позволяют себе продолжать оскорблять Россию и её граждан, не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку ВСУ. По мнению Володина, это недопустимо.
"Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары", - отметил Володин.
По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.
Володин подчеркнул, что Госдума приступит к рассмотрению этого законопроекта в первом чтении на следующей неделе.
"Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов", - заключил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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