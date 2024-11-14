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Телефонные мошенники обманули 76-летнюю женщину в Хабаровске - РИА Новости, 14.11.2024
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11:17 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/habarovsk-1983690824.html
Телефонные мошенники обманули 76-летнюю женщину в Хабаровске
Телефонные мошенники обманули 76-летнюю женщину в Хабаровске - РИА Новости, 14.11.2024
Телефонные мошенники обманули 76-летнюю женщину в Хабаровске
Телефонные мошенники обманули 76-летнюю бизнесвумен из Хабаровска и похитили у нее 31,5 миллиона рублей, сообщает полиция Хабаровского края. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:17
2024-11-14T11:17
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули 76-летнюю бизнесвумен из Хабаровска и похитили у нее 31,5 миллиона рублей, сообщает полиция Хабаровского края. "В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску обратилась за помощью 76-летняя горожанка. Женщина, которая является индивидуальным предпринимателем, сообщила, что телефонные мошенники причинили ей ущерб на сумму 31 миллион 500 тысяч рублей", - сообщает полиция региона. По предварительным данным, мошенники стали звонить пожилой бизнесвумен с конца сентября. Первым собеседником потерпевшей стал якобы сотрудник банка, который предложил ей обновить версию мобильного банковского сервиса. Затем женщине стали звонить "представители служб безопасности различных структур", рассказывавшие, что с деньгами женщины на банковских счетах якобы происходили подозрительные операции, которые в дальнейшем могли иметь для нее серьезные правовые последствия. Аферисты потребовали от женщины соблюдения конфиденциальности и пригрозили, что в случае разглашения близким женщины будет угрожать опасность. Затем аферисты смогли убедить женщину, что некие люди пытаются от ее имени взять кредиты. Думая, что отменяет заявки на кредиты, женщина оформила в банке заем на 1,5 миллиона рублей и перевела мошенникам, которые напугали ее еще и потерей бизнес-активов. Так, земельный участок и производственный цех предпринимательница продала по заниженной цене и передала деньги якобы на сохранение. "В беседе с сотрудниками полиции она рассказала, что о таких сценариях мошенничеств она знала из СМИ и социальных сетей, а весной этого года ей была вручена соответствующая памятка. В настоящее время следователем УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
Телефонные мошенники обманули 76-летнюю женщину в Хабаровске

Телефонные мошенники похитили у 76-летней бизнесвумен 31,5 миллиона рублей

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули 76-летнюю бизнесвумен из Хабаровска и похитили у нее 31,5 миллиона рублей, сообщает полиция Хабаровского края.
"В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску обратилась за помощью 76-летняя горожанка. Женщина, которая является индивидуальным предпринимателем, сообщила, что телефонные мошенники причинили ей ущерб на сумму 31 миллион 500 тысяч рублей", - сообщает полиция региона.
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По предварительным данным, мошенники стали звонить пожилой бизнесвумен с конца сентября. Первым собеседником потерпевшей стал якобы сотрудник банка, который предложил ей обновить версию мобильного банковского сервиса.
Затем женщине стали звонить "представители служб безопасности различных структур", рассказывавшие, что с деньгами женщины на банковских счетах якобы происходили подозрительные операции, которые в дальнейшем могли иметь для нее серьезные правовые последствия. Аферисты потребовали от женщины соблюдения конфиденциальности и пригрозили, что в случае разглашения близким женщины будет угрожать опасность.
Затем аферисты смогли убедить женщину, что некие люди пытаются от ее имени взять кредиты. Думая, что отменяет заявки на кредиты, женщина оформила в банке заем на 1,5 миллиона рублей и перевела мошенникам, которые напугали ее еще и потерей бизнес-активов. Так, земельный участок и производственный цех предпринимательница продала по заниженной цене и передала деньги якобы на сохранение.
"В беседе с сотрудниками полиции она рассказала, что о таких сценариях мошенничеств она знала из СМИ и социальных сетей, а весной этого года ей была вручена соответствующая памятка. В настоящее время следователем УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении ведомства.
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