https://ria.ru/20241114/gosduma-1983643921.html

В ГД предложат освободить научные организации от кассовых аппаратов

В ГД предложат освободить научные организации от кассовых аппаратов - РИА Новости, 14.11.2024

В ГД предложат освободить научные организации от кассовых аппаратов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие депутаты ГД от... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T04:14

2024-11-14T04:14

2024-11-14T04:14

сергей миронов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие депутаты ГД от фракции СРЗП внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освободить научные организации от использования кассовых аппаратов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "В целях обеспечения равенства прав образовательных организаций и научных организаций законопроектом предлагается освободить научные организации от применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением за оказание услуг в сфере образования", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, контрольно-кассовую технику вынуждены использовать научные организации, которые наравне с вузами ведут программы специалитета. "Как известно, все российские компании и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов обязаны использовать контрольно-кассовую технику. Но есть исключения, и они распространяются на образовательные организации. Их использование необязательно при расчетах за оказание образовательных услуг населению, а также расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия клиента с пользователем", – рассказал лидер эсеров. По его словам, такое исключение не распространяется на научные организации, которые занимаются подготовкой научных кадров, ведут программы магистратуры, ординатуры, профобучения. "Для снижения бюрократической нагрузки на научные организации партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает освободить их от применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением за оказание образовательных услуг", – заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html

https://ria.ru/20240905/lgoty-1729353346.html

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сергей миронов, госдума рф, общество