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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 14.11.2024 (обновлено: 21:38 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983847326.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.11.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:34
2024-11-14T21:38
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
россия
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице 60 лет СССР пострадал мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/istochnik-1983770133.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, россия, украина
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице 60 лет СССР пострадал мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Источник: при обстреле ВСУ в ЛНР пострадал астраханский замминистра ЖКХ
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролРоссияУкраина
 
 
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