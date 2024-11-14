https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983847326.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.11.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T21:34

2024-11-14T21:34

2024-11-14T21:38

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице 60 лет СССР пострадал мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241114/istochnik-1983770133.html

горловка

донецкая народная республика

россия

украина

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, россия, украина