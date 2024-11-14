https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983847326.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.11.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:34
2024-11-14T21:34
2024-11-14T21:38
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
россия
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице 60 лет СССР пострадал мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/istochnik-1983770133.html
горловка
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a64aaf8dd9e99ec941aa9818cd82d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, россия, украина
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина