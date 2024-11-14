https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983733249.html
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 14.11.2024
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:45
2024-11-14T13:45
2024-11-14T14:22
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о ранении семи мирных жителей в результате обстрела центра города."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до десяти", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/sk-1983670772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Количество раненных от обстрела Горловки украинскими военными выросло до десяти