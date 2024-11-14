https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983733249.html

Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти

Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 14.11.2024

Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти

Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:45

2024-11-14T13:45

2024-11-14T14:22

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горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о ранении семи мирных жителей в результате обстрела центра города."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до десяти", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241114/sk-1983670772.html

https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983677580.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины