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Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 14.11.2024
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13:45 14.11.2024 (обновлено: 14:22 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983733249.html
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 14.11.2024
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:45
2024-11-14T14:22
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о ранении семи мирных жителей в результате обстрела центра города."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до десяти", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/sk-1983670772.html
https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983677580.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Количество раненных при обстреле Горловки выросло до десяти

Количество раненных от обстрела Горловки украинскими военными выросло до десяти

© Фото : Donbass Media GroupПоследствия обстрела Горловки. 14 ноября 2024
Последствия обстрела Горловки. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Donbass Media Group
Последствия обстрела Горловки. 14 ноября 2024
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Количество раненных мирных жителей в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до десяти, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал о ранении семи мирных жителей в результате обстрела центра города.
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"По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до десяти", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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