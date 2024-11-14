https://ria.ru/20241114/gladkov-1983777994.html

Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух

Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух - РИА Новости, 14.11.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух

Число раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух, мужчине с осколочным ранением грудной клетки оказана помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:44

2024-11-14T16:44

2024-11-14T16:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгород

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух, мужчине с осколочным ранением грудной клетки оказана помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор информировал ранее, что система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей. Пострадавшую женщину с контузией и баротравмой госпитализировали."Количество раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением грудной клетки. Медицинская помощь оказана. От предложенной госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.По уточнённой информации от губернатора, в Белгороде выбиты окна в 21 квартире девяти многоквартирных и в четырех частных домах. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечён навес. Различные повреждения зафиксированы в 25 автомобилях, добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район