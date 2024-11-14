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Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 14.11.2024 (обновлено: 16:45 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gladkov-1983777994.html
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух - РИА Новости, 14.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух
Число раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух, мужчине с осколочным ранением грудной клетки оказана помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:44
2024-11-14T16:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух, мужчине с осколочным ранением грудной клетки оказана помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор информировал ранее, что система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей. Пострадавшую женщину с контузией и баротравмой госпитализировали."Количество раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением грудной клетки. Медицинская помощь оказана. От предложенной госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.По уточнённой информации от губернатора, в Белгороде выбиты окна в 21 квартире девяти многоквартирных и в четырех частных домах. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечён навес. Различные повреждения зафиксированы в 25 автомобилях, добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
белгород
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до двух

Гладков: число раненых при воздушной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до двух

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух, мужчине с осколочным ранением грудной клетки оказана помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор информировал ранее, что система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей. Пострадавшую женщину с контузией и баротравмой госпитализировали.
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22 июня 2022, 17:18
"Количество раненых в результате воздушной атаки на Белгород увеличилось до двух. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением грудной клетки. Медицинская помощь оказана. От предложенной госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
По уточнённой информации от губернатора, в Белгороде выбиты окна в 21 квартире девяти многоквартирных и в четырех частных домах. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечён навес. Различные повреждения зафиксированы в 25 автомобилях, добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородский район
 
 
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