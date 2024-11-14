https://ria.ru/20241114/gladkov-1983701307.html

Гладков рассказал о работе мобильных автолавок в белгородском приграничье

Гладков рассказал о работе мобильных автолавок в белгородском приграничье - РИА Новости, 14.11.2024

Гладков рассказал о работе мобильных автолавок в белгородском приграничье

Порядка 18 тысяч жителей приграничья из 200 населенных пунктов Белгородской области получают продукты при помощи мобильных автолавок, что позволяет бесперебойно РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:02

2024-11-14T12:02

2024-11-14T12:02

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Порядка 18 тысяч жителей приграничья из 200 населенных пунктов Белгородской области получают продукты при помощи мобильных автолавок, что позволяет бесперебойно обеспечивать продуктами белгородцев, при этом местные власти контролируют цены в этих передвижных магазинах, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что ситуация в приграничье остается крайне напряженной. Продукты питания, бесперебойная работа магазинов – одно из важнейших направлений организации взаимодействия между малым и средним бизнесом и органами муниципальной и государственной власти. "У нас на сегодняшний день работают 100 автолавок почти в 200 приграничных населенных пунктах, обслуживая почти 18 тысяч человек. Как рассказывал ранее, 25 автолавок мы получили благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И эта государственная помощь позволяет нам снизить издержки для малого бизнеса", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Глава Белгородской области отметил, что ограничения в товарообороте очевидны и выразил надежду, что и дальше удастся решать проблемы вместе с федеральной, региональной, местной властью и бизнесом. "Потому что ситуация сложная. Многое, что сейчас происходит, впервые в нашей практике. Но мы стараемся быстро реагировать на все вызовы", - отметил глава региона. Он также добавил, что сотрудники администраций районов на постоянной основе отслеживают цены на социально значимые товары в этих мобильных торговых объектах. Согласно данным мониторинга, средние цены соответствуют ценам в торговых объектах шаговой доступности. Соответственно, в автолавках и автомобилях мобильной торговли цены формируются с учетом себестоимости продукции, затрат на хранение, доставку и реализацию.

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983280251.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков