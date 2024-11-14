https://ria.ru/20241114/germaniya-1983652659.html

В Германии отметили желание немецких промышленников вернуться в Россию

В Германии отметили желание немецких промышленников вернуться в Россию - РИА Новости, 14.11.2024

В Германии отметили желание немецких промышленников вернуться в Россию

Немецкие промышленники хотели бы вернуться в Россию для ведения дел и ждут такой возможности, нужно лишь правительство в Берлине, которое стало бы проводить... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:56

2024-11-14T07:56

2024-11-14T07:56

россия

берлин (город)

германия

владимир путин

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Немецкие промышленники хотели бы вернуться в Россию для ведения дел и ждут такой возможности, нужно лишь правительство в Берлине, которое стало бы проводить соответствующую политику, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его мнению, со стороны немецких промышленников оказывается давление для восстановления связей с Россией, а некоторые компании уже пытаются вернуться в страну. "Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад", - сказал собеседник. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия видит сигналы от американских компаний, которые хотят вернуться, пусть возвращаются, но в новых условиях и с потерями, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20241114/rheinmetall-1983651433.html

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html

россия

берлин (город)

германия

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россия, берлин (город), германия, владимир путин, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс