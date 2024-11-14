https://ria.ru/20241114/gazovoz-1983784590.html

Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму

Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму - РИА Новости, 14.11.2024

Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму

Причиной возгорания газовоза в пригороде Симферополя, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности, сообщили в пресс-службе крымского... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:05

2024-11-14T17:05

2024-11-14T17:50

происшествия

симферополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983804910_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_98b8c1b44da1d601d9a5b6142eeef9a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания газовоза в пригороде Симферополя, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности, сообщили в пресс-службе крымского управления СК РФ. В пригороде Симферополя во вторник загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов. "Предварительной причиной возгорания явилось нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание цистерны-полуприцепа произошло в ходе ремонтных работ на территории предприятия по перевозке ГСМ. "Двоим сотрудникам был причинен тяжкий вред здоровью, оба они находятся в тяжелом состоянии", - подчеркнули в управлении. Проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.

https://ria.ru/20241114/pozhar-1983778410.html

https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)