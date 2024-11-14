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Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
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17:05 14.11.2024 (обновлено: 17:50 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gazovoz-1983784590.html
Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму
Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму
Причиной возгорания газовоза в пригороде Симферополя, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности, сообщили в пресс-службе крымского... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:05
2024-11-14T17:50
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания газовоза в пригороде Симферополя, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности, сообщили в пресс-службе крымского управления СК РФ. В пригороде Симферополя во вторник загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов. "Предварительной причиной возгорания явилось нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание цистерны-полуприцепа произошло в ходе ремонтных работ на территории предприятия по перевозке ГСМ. "Двоим сотрудникам был причинен тяжкий вред здоровью, оба они находятся в тяжелом состоянии", - подчеркнули в управлении. Проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.
https://ria.ru/20241114/pozhar-1983778410.html
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происшествия, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна причина возгорания газовоза в Крыму

СК: причиной возгорания газовоза в Крыму стало нарушение техники безопасности

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramРабота СК РФ на месте возгорания грузовика-газовоза под Симферополем. 14 ноября 2024
Работа СК РФ на месте возгорания грузовика-газовоза под Симферополем. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Работа СК РФ на месте возгорания грузовика-газовоза под Симферополем. 14 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания газовоза в пригороде Симферополя, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности, сообщили в пресс-службе крымского управления СК РФ.
В пригороде Симферополя во вторник загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов.
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"Предварительной причиной возгорания явилось нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание цистерны-полуприцепа произошло в ходе ремонтных работ на территории предприятия по перевозке ГСМ.
"Двоим сотрудникам был причинен тяжкий вред здоровью, оба они находятся в тяжелом состоянии", - подчеркнули в управлении.
Проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.
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ПроисшествияСимферопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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