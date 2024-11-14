https://ria.ru/20241114/gaz-1983799766.html

Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов

Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов - РИА Новости, 14.11.2024

Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов

Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:33

2024-11-14T17:33

2024-11-14T17:33

экономика

украина

европа

россия

игорь юшков

александр новак

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита российского газа через Украину могут подскочить и до 1000 долларов, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отвечая на вопрос, с чем связан рост газовых котировок, эксперт сказал: "Думаю, с приходом похолодания. Это довольно показательно. Как только начался отопительный сезон, похолодало - цена поднялась". Однако цена не будет постоянно линейно расти, продолжил Юшков. "Наверное, цена стабилизируется примерно в коридоре 500–600 долларов, и многое будет зависеть от погоды", – предположил он. По его словам, европейцы "довольно динамично" начинают отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). "Это их несколько пугает… Теперь там постоянно будет снижение объемов запасов", – отметил эксперт. Кроме того, еще не определена ситуация с транзитом российского газа через Украину. "Европейцы понимают, что если транзит остановится, то отбор газа будет еще большими темпами. Это нервирует рынок... Если еще и транзит прервется, то конечно, мы можем увидеть и тысячу долларов за тысячу кубометров в какой-то момент на европейском рынке", – сказал Юшков. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20240705/gaz-1957544071.html

https://ria.ru/20241017/malginov-1978441718.html

https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, европа, россия, игорь юшков, александр новак, фонд национальной энергетической безопасности