Рейтинг@Mail.ru
Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/gaz-1983799766.html
Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов
Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов
Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:33
2024-11-14T17:33
экономика
украина
европа
россия
игорь юшков
александр новак
фонд национальной энергетической безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита российского газа через Украину могут подскочить и до 1000 долларов, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отвечая на вопрос, с чем связан рост газовых котировок, эксперт сказал: "Думаю, с приходом похолодания. Это довольно показательно. Как только начался отопительный сезон, похолодало - цена поднялась". Однако цена не будет постоянно линейно расти, продолжил Юшков. "Наверное, цена стабилизируется примерно в коридоре 500–600 долларов, и многое будет зависеть от погоды", – предположил он. По его словам, европейцы "довольно динамично" начинают отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). "Это их несколько пугает… Теперь там постоянно будет снижение объемов запасов", – отметил эксперт. Кроме того, еще не определена ситуация с транзитом российского газа через Украину. "Европейцы понимают, что если транзит остановится, то отбор газа будет еще большими темпами. Это нервирует рынок... Если еще и транзит прервется, то конечно, мы можем увидеть и тысячу долларов за тысячу кубометров в какой-то момент на европейском рынке", – сказал Юшков. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
https://ria.ru/20240705/gaz-1957544071.html
https://ria.ru/20241017/malginov-1978441718.html
https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, европа, россия, игорь юшков, александр новак, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Украина, Европа, Россия, Игорь Юшков, Александр Новак, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт допустил рост цен на газ в Европе до тысячи долларов

Эксперт Юшков: цены на газ в Европе могут подскочить до тысячи долларов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне похолодания и могут стабилизироваться в коридоре 500-600 долларов за тысячу кубометров, а при остановке транзита российского газа через Украину могут подскочить и до 1000 долларов, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы
5 июля, 06:41
Отвечая на вопрос, с чем связан рост газовых котировок, эксперт сказал: "Думаю, с приходом похолодания. Это довольно показательно. Как только начался отопительный сезон, похолодало - цена поднялась".
Однако цена не будет постоянно линейно расти, продолжил Юшков. "Наверное, цена стабилизируется примерно в коридоре 500–600 долларов, и многое будет зависеть от погоды", – предположил он.
По его словам, европейцы "довольно динамично" начинают отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). "Это их несколько пугает… Теперь там постоянно будет снижение объемов запасов", – отметил эксперт.
Посол РФ в Республике Узбекистан Олег Мальгинов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Олег Мальгинов: идея "газового союза" обросла спекуляциями
17 октября, 09:00
Кроме того, еще не определена ситуация с транзитом российского газа через Украину. "Европейцы понимают, что если транзит остановится, то отбор газа будет еще большими темпами. Это нервирует рынок... Если еще и транзит прервется, то конечно, мы можем увидеть и тысячу долларов за тысячу кубометров в какой-то момент на европейском рынке", – сказал Юшков.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Миллер назвал состояние газового рынка Европы плохим
10 октября, 13:09
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаРоссияИгорь ЮшковАлександр НовакФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала