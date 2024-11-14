СНБО Украины удалил обвинения в адрес кандидата на пост главы разведки США
СНБО удалил обвинения против кандидата на пост главы разведки США Тулси Габбард
© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил свои публикации, где обвинял Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в работе на Россию, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Больше не "кремлевский агент": центр противодействия дезинформации при СНБО удалил посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщила "Страна.ua", с апреля 2022 года по июнь 2024 СНБО опубликовало четыре записи с обвинениями в адрес Габбард. Бывшую конгрессвумен обвиняли в "работе за деньги Кремля", связях с президентом РФ Владимиром Путиным и "пророссийской" риторике в целом. Кроме того, центр противодействия дезинформации называл "манипуляцией" слова Габбард о запрете оппозиционных партий и СМИ на Украине, а также притеснениях канонической УПЦ со стороны украинских властей. Замечания Габбард о нелегитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока СНБО назвал попыткой его дискредитации.
По данным "Страны.ua", на данный момент все публикации о Габбард на официальных страницах СНБО в соцсетях удалены.
Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Впоследствии выяснилось, что Габбард с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.