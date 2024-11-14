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СНБО Украины удалил обвинения в адрес кандидата на пост главы разведки США - РИА Новости, 14.11.2024
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21:50 14.11.2024 (обновлено: 22:03 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gabbard-1983848240.html
СНБО Украины удалил обвинения в адрес кандидата на пост главы разведки США
СНБО Украины удалил обвинения в адрес кандидата на пост главы разведки США - РИА Новости, 14.11.2024
СНБО Украины удалил обвинения в адрес кандидата на пост главы разведки США
Центр противодействия дезинформации при совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил свои публикации, где обвинял Тулси Габбард, которую... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:50
2024-11-14T22:03
в мире
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украина
сша
тулси габбард
дональд трамп
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил свои публикации, где обвинял Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в работе на Россию, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Больше не "кремлевский агент": центр противодействия дезинформации при СНБО удалил посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщила "Страна.ua", с апреля 2022 года по июнь 2024 СНБО опубликовало четыре записи с обвинениями в адрес Габбард. Бывшую конгрессвумен обвиняли в "работе за деньги Кремля", связях с президентом РФ Владимиром Путиным и "пророссийской" риторике в целом. Кроме того, центр противодействия дезинформации называл "манипуляцией" слова Габбард о запрете оппозиционных партий и СМИ на Украине, а также притеснениях канонической УПЦ со стороны украинских властей. Замечания Габбард о нелегитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока СНБО назвал попыткой его дискредитации. По данным "Страны.ua", на данный момент все публикации о Габбард на официальных страницах СНБО в соцсетях удалены. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Впоследствии выяснилось, что Габбард с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983837856.html
https://ria.ru/20241114/gabbard-1983673626.html
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в мире, россия, украина, сша, тулси габбард, дональд трамп, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, обсе
В мире, Россия, Украина, США, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ОБСЕ
СНБО Украины удалил обвинения в адрес кандидата на пост главы разведки США

СНБО удалил обвинения против кандидата на пост главы разведки США Тулси Габбард

© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил свои публикации, где обвинял Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в работе на Россию, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Больше не "кремлевский агент": центр противодействия дезинформации при СНБО удалил посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Кандидат на пост главы разведки США выступала против политики по Украине
Вчера, 20:07
Как сообщила "Страна.ua", с апреля 2022 года по июнь 2024 СНБО опубликовало четыре записи с обвинениями в адрес Габбард. Бывшую конгрессвумен обвиняли в "работе за деньги Кремля", связях с президентом РФ Владимиром Путиным и "пророссийской" риторике в целом. Кроме того, центр противодействия дезинформации называл "манипуляцией" слова Габбард о запрете оппозиционных партий и СМИ на Украине, а также притеснениях канонической УПЦ со стороны украинских властей. Замечания Габбард о нелегитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока СНБО назвал попыткой его дискредитации.
По данным "Страны.ua", на данный момент все публикации о Габбард на официальных страницах СНБО в соцсетях удалены.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"
Вчера, 10:14
Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Впоследствии выяснилось, что Габбард с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки
13 ноября, 01:49
 
В миреРоссияУкраинаСШАТулси ГаббардДональд ТрампВладимир ПутинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныОБСЕ
 
 
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