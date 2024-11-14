https://ria.ru/20241114/g20-1983654579.html
Посол МИД рассказал о саммите G20
Посол МИД рассказал о саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2024
Посол МИД рассказал о саммите G20
Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:22
2024-11-14T08:22
2024-11-14T08:23
россия
большая двадцатка
в мире
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев."Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее (дискуссии - ред) результат, мне сказать сейчас сложно, однако могу заверить - российские интересы в ее итогах будут обеспечены в полной мере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита.Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
https://ria.ru/20241114/mid-1983653020.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, в мире
Россия, Большая двадцатка, В мире
Посол МИД рассказал о саммите G20
Посол МИД: интересы России на саммите G20 будут обеспечены в полной мере
ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.
"Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее (дискуссии - ред) результат, мне сказать сейчас сложно, однако могу заверить - российские интересы в ее итогах будут обеспечены в полной мере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита.
Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро
, Бразилия
. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров
, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова
.