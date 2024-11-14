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Посол МИД рассказал о саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2024
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08:22 14.11.2024 (обновлено: 08:23 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/g20-1983654579.html
Посол МИД рассказал о саммите G20
Посол МИД рассказал о саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2024
Посол МИД рассказал о саммите G20
Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:22
2024-11-14T08:23
россия
большая двадцатка
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев."Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее (дискуссии - ред) результат, мне сказать сейчас сложно, однако могу заверить - российские интересы в ее итогах будут обеспечены в полной мере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита.Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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россия, большая двадцатка, в мире
Россия, Большая двадцатка, В мире
Посол МИД рассказал о саммите G20

Посол МИД: интересы России на саммите G20 будут обеспечены в полной мере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкG20
G20 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.
"Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее (дискуссии - ред) результат, мне сказать сейчас сложно, однако могу заверить - российские интересы в ее итогах будут обеспечены в полной мере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита.
Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В МИД рассказали о работе над итоговой декларацией G20
Вчера, 08:00
 
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