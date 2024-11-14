https://ria.ru/20241114/g20-1983654579.html

Посол МИД рассказал о саммите G20

Посол МИД рассказал о саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2024

Посол МИД рассказал о саммите G20

Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:22

2024-11-14T08:22

2024-11-14T08:23

россия

большая двадцатка

в мире

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия видит попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита G20, но российские интересы будут обеспечены в полной мере, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев."Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее (дискуссии - ред) результат, мне сказать сейчас сложно, однако могу заверить - российские интересы в ее итогах будут обеспечены в полной мере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли попытки политизировать, "украинизировать" повестку саммита.Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, на полях мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

https://ria.ru/20241114/mid-1983653020.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, большая двадцатка, в мире