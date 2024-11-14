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ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ
ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ
ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания россиянина, который по заданию ГУР МО Украины собирал данные об оборонном предприятии Центрального федерального... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:08
2024-11-14T11:08
2024-11-14T11:15
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания россиянина, который по заданию ГУР МО Украины собирал данные об оборонном предприятии Центрального федерального округа.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина России 2003 года рождения по подозрению в госизмене. Подозреваемый, по версии следствия, в инициативном порядке вышел через мессенджер на ГУР МО Украины, после чего по заданию кураторов за деньги собирал и передавал сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий ЦФО. Возбуждено уголовное дело о госизмене, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Видео начинается с кадров, снятых из служебного транспорта ФСБ. Сотрудники практически на ходу выпрыгивают из машины и догоняют подозреваемого, после чего аккуратно валят на землю, покрытую высохшей травой. На заднем плане за забором виднеются железнодорожные пути со стоящим на них составом. Далее оперативники надевают наручники на задержанного, находящегося в позе лицом в пол, руки за спину, быстро обыскивают его, приподнимают ему голову и фотографируют.
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Задержание молодого человека, передававшего ВСУ данные об оборонном предприятии в Центральной России
Кадры от ФСБ задержания молодого человека, передававшего военразведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России.
2024-11-14T11:08
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киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия, украина, фсб
Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, ФСБ
ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ
ФСБ показала видео задержания мужчины за передачу Киеву данных про ОПК