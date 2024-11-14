https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html

ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ

ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024

ФСБ показала видео задержания украинского агента за передачу данных ВСУ

ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания россиянина, который по заданию ГУР МО Украины собирал данные об оборонном предприятии Центрального федерального... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:08

2024-11-14T11:08

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания россиянина, который по заданию ГУР МО Украины собирал данные об оборонном предприятии Центрального федерального округа.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина России 2003 года рождения по подозрению в госизмене. Подозреваемый, по версии следствия, в инициативном порядке вышел через мессенджер на ГУР МО Украины, после чего по заданию кураторов за деньги собирал и передавал сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий ЦФО. Возбуждено уголовное дело о госизмене, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Видео начинается с кадров, снятых из служебного транспорта ФСБ. Сотрудники практически на ходу выпрыгивают из машины и догоняют подозреваемого, после чего аккуратно валят на землю, покрытую высохшей травой. На заднем плане за забором виднеются железнодорожные пути со стоящим на них составом. Далее оперативники надевают наручники на задержанного, находящегося в позе лицом в пол, руки за спину, быстро обыскивают его, приподнимают ему голову и фотографируют.

https://ria.ru/20241111/fsb-1983010745.html

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Задержание молодого человека, передававшего ВСУ данные об оборонном предприятии в Центральной России Кадры от ФСБ задержания молодого человека, передававшего военразведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России. 2024-11-14T11:08 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия, украина, фсб