https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983806626.html

"Национальное объединение" запустило петицию в поддержку Ле Пен

"Национальное объединение" запустило петицию в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 14.11.2024

"Национальное объединение" запустило петицию в поддержку Ле Пен

Французская партия "Национальное объединение" запустила петицию в поддержку Марин Ле Пен на фоне обвинений по делу о неправомерном использовании средств... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:53

2024-11-14T17:53

2024-11-14T18:41

в мире

марин ле пен

парламент франции

европарламент

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ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Французская партия "Национальное объединение" запустила петицию в поддержку Марин Ле Пен на фоне обвинений по делу о неправомерном использовании средств Европарламента."Эти нападки направлены исключительно на дискредитацию Марин Ле Пен и ослабление "Национального объединения". Попытка обойти демократически выраженное мнение миллионов французов, попытка заглушить голос истинной оппозиции", — говорится в документе, опубликованном на сайте партии.Ле Пен возглавляет фракцию "Национального объединения" в парламенте.В петиции указано, что прокуратура запросила "беспрецедентное" наказание. "Это прямой удар по свободе действий и слова политического движения, которое тем не менее узаконено миллионами французов. Эти обвинения являются явным вмешательством в организацию парламентской жизни, вопреки принципу разделения властей", — подчеркнули авторы. По их мнению, обвинение ставит под сомнение законную политическую практику, в рамках которой депутаты могут потребовать от своих ассистентов скоординированной работы. "Национальное объединение" запустило в соцсети хештег #ЯподдерживаюМарин.В Париже 30 сентября начался процесс по делу Марин Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Сторона обвинения потребовала запретить Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.Прокуратура также запросила для нее пять лет тюрьмы, из которых три — условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны огласить в начале 2025-го.

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https://ria.ru/20241113/prigovor-1983630050.html

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в мире, марин ле пен, парламент франции, европарламент