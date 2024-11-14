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Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен - РИА Новости, 14.11.2024
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09:33 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983662729.html
Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен
Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен - РИА Новости, 14.11.2024
Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале обвинение главе парламентской фракции правой французской партии... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:33
2024-11-14T09:33
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале обвинение главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП. В среду агентство Франс Пресс передавало, что обвинение Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП потребовало у суда запретить ей избираться в органы власти с применением приговора немедленно. "Кучно пошло: (основатель Telegram Павел - ред.) Дуров, Ле Пен - демократия во Франции разбушевалась", - написала Захарова. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что обвинение также потребовало приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в размере 2 миллиона евро.
https://ria.ru/20241113/germanija-1983454579.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
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в мире, россия, франция, марин ле пен, мария захарова, telegram
В мире, Россия, Франция, Марин Ле Пен, Мария Захарова, Telegram
Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен

Захарова об обвинении против Марин Ле Пен: демократия во Франции разбушевалась

© AP Photo / Louise DelmotteЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале обвинение главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП.
В среду агентство Франс Пресс передавало, что обвинение Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП потребовало у суда запретить ей избираться в органы власти с применением приговора немедленно.
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"Кучно пошло: (основатель Telegram Павел - ред.) Дуров, Ле Пен - демократия во Франции разбушевалась", - написала Захарова.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что обвинение также потребовало приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в размере 2 миллиона евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 08:00
 
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