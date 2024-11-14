https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983662729.html

Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен

Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен - РИА Новости, 14.11.2024

Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале обвинение главе парламентской фракции правой французской партии... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:33

2024-11-14T09:33

2024-11-14T09:33

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале обвинение главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП. В среду агентство Франс Пресс передавало, что обвинение Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП потребовало у суда запретить ей избираться в органы власти с применением приговора немедленно. "Кучно пошло: (основатель Telegram Павел - ред.) Дуров, Ле Пен - демократия во Франции разбушевалась", - написала Захарова. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что обвинение также потребовало приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в размере 2 миллиона евро.

https://ria.ru/20241113/germanija-1983454579.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, франция, марин ле пен, мария захарова, telegram