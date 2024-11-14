https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983639419.html

Французский профсоюз выступил против неограниченного импорта мяса с Украины

Французский профсоюз выступил против неограниченного импорта мяса с Украины - РИА Новости, 14.11.2024

Французский профсоюз выступил против неограниченного импорта мяса с Украины

Неограниченный импорт злаковых и мяса птицы с Украины подрывает внутренний рынок ЕС и Франции, заявил РИА Новости глава одного из ведущих профсоюзов аграриев... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T01:47

2024-11-14T01:47

2024-11-14T01:47

евросоюз

меркосур

украина

франция

брюссель

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ПАРИЖ, 14 ноя – РИА Новости. Неограниченный импорт злаковых и мяса птицы с Украины подрывает внутренний рынок ЕС и Франции, заявил РИА Новости глава одного из ведущих профсоюзов аграриев Франции Jeunes Agriculteurs Пьеррик Орель. "Импорт продукции с Украины подрывает наш рынок, а в этом году особенно из-за плохого урожая, в особенности, злаковых. Необходимо гораздо лучше контролировать импортные квоты. Это касается и мяса птицы, ввоз которой оказал негативное влияние на наше собственное производство птицы на всей французской территории", - сказал Орель. В среду ведущие французские профсоюзы аграриев заявили, что возобновляют протестное движение. Первый этап манифестаций пройдет 18-19 ноября. Фермеры требуют от властей Франции отказаться от невыгодных для собственного производства торговых сделок – в частности, обсуждаемого соглашения о свободной торговле Меркосур и приостановку таможенных пошлин на продовольствие с Украиной. "В этом году урожай злаковых (во Франции) и в плане количества, и в плане качества не очень хороший, поэтому мы и так не можем получить достаточно средств с экспорта. И при этом такое количество импортируемой продукции ставит нас в очень трудное положение", - указал активист. По его словам, импорт украинской продукции в последнее время даже вырос. Профсоюз выразил надежду на то, что в июне, когда ЕС должен вновь пересмотреть вопрос таможенных пошлин на украинские товары, власти примут решение его ограничить. "Мы не в состоянии с ним справиться, мы требуем пересмотра квот и вмешательства властей с тем, чтобы ограничить проникновение этой продукции на нашу территорию. На данный момент нет никаких лимитов. Мы не против торговли как таковой, но мы бы желали большей координации с собственными производителями", - отметил он. По словам главы профсоюза, украинская продукция должна подчиняться тем же правилам и стандартам, что требуют от европейских производителей. "А сейчас это нечестная конкуренция", - заключил он. В феврале постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Сообщалось, что мера будет действовать до 31 декабря. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.

https://ria.ru/20241108/spg-1982739214.html

https://ria.ru/20241113/niger-1983421995.html

https://ria.ru/20241108/frantsija-1982708429.html

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евросоюз, меркосур, украина, франция, брюссель