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В Финляндии вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/finlyandiya-1983834457.html
В Финляндии вынесли приговор Зеленскому
В Финляндии вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2024
В Финляндии вынесли приговор Зеленскому
Украине и ее сторонникам необходимо помнить о том, что их время на исходе, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:47
2024-11-14T19:47
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украине и ее сторонникам необходимо помнить о том, что их время на исходе, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)", — заявил он.По словам эксперта, решения для этого конфликта существуют, но они "нестандартные".Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.
https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html
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безопасность, в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Выборы президента США — 2024
В Финляндии вынесли приговор Зеленскому

Профессор Малинен: Зеленскому нужно помнить, что время уходит

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украине и ее сторонникам необходимо помнить о том, что их время на исходе, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью
Вчера, 18:57
По словам эксперта, решения для этого конфликта существуют, но они "нестандартные".
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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