https://ria.ru/20241114/finlyandiya-1983834457.html

В Финляндии вынесли приговор Зеленскому

В Финляндии вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2024

В Финляндии вынесли приговор Зеленскому

Украине и ее сторонникам необходимо помнить о том, что их время на исходе, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:47

2024-11-14T19:47

2024-11-14T19:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украине и ее сторонникам необходимо помнить о том, что их время на исходе, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)", — заявил он.По словам эксперта, решения для этого конфликта существуют, но они "нестандартные".Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.

https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html

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