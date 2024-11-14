https://ria.ru/20241114/evroparlament-1983736572.html
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 14.11.2024
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины
Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:00
2024-11-14T14:00
2024-11-14T14:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на пленарной сессии в Брюсселе спикер ЕП Роберта Метсола. "Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - заявила она. В ЕС после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа опасаются, что Вашингтон прекратит поддерживать Киев. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии", обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября.
https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983677580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, роберта метсола, сша, дональд трамп, евросоюз, европарламент, выборы президента сша — 2024
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ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины после выборов в США