https://ria.ru/20241114/evroparlament-1983736572.html

ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины

ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 14.11.2024

ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины

Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:00

2024-11-14T14:00

2024-11-14T14:00

в мире

украина

брюссель

владимир зеленский

роберта метсола

сша

дональд трамп

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на пленарной сессии в Брюсселе спикер ЕП Роберта Метсола. "Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - заявила она. В ЕС после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа опасаются, что Вашингтон прекратит поддерживать Киев. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии", обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября.

https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983677580.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, роберта метсола, сша, дональд трамп, евросоюз, европарламент, выборы президента сша — 2024