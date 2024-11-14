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ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 14.11.2024
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14:00 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/evroparlament-1983736572.html
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 14.11.2024
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины
Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:00
2024-11-14T14:00
в мире
украина
брюссель
владимир зеленский
роберта метсола
сша
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на пленарной сессии в Брюсселе спикер ЕП Роберта Метсола. "Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - заявила она. В ЕС после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа опасаются, что Вашингтон прекратит поддерживать Киев. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии", обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября.
https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983677580.html
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в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, роберта метсола, сша, дональд трамп, евросоюз, европарламент, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Роберта Метсола, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Европарламент, Выборы президента США — 2024
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины

ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины после выборов в США

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европарламент проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине, перед депутатами выступит Владимир Зеленский, сообщила на пленарной сессии в Брюсселе спикер ЕП Роберта Метсола.
"Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - заявила она.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии", обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийРоберта МетсолаСШАДональд ТрампЕвросоюзЕвропарламентВыборы президента США — 2024
 
 
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