https://ria.ru/20241114/estoniya-1983840051.html

В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах

В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах - РИА Новости, 14.11.2024

В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах

Правительство Эстонии поддержало законопроект, согласно которому граждане некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, будут лишены... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:24

2024-11-14T20:24

2024-11-14T20:24

в мире

эстония

россия

белоруссия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19540/40/195404000_0:52:500:333_1920x0_80_0_0_a0d62f22d6de4e9b25efa5ba6ee0d42a.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало законопроект, согласно которому граждане некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, будут лишены права голоса на местных муниципальных выборах, сообщает портал Delfi со ссылкой на премьера Эстонии Кристена Михала. "Правительство поддержало инициативу депутатов парламента об изменении конституции и лишении граждан... (РФ - ред.) избирательного права на местных выборах", - говорится в сообщении. По данным портала, Михал выразил надежду, что оппозиция также поддержит инициативу и что у российских граждан не будет избирательного права уже на следующих выборах. Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. Позднее телерадиокомпания ERR сообщала, что, согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся граждане всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО, в том числе и Украины.

https://ria.ru/20241108/estonija-1982650527.html

https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html

эстония

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, белоруссия, нато