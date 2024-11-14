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В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах - РИА Новости, 14.11.2024
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20:24 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/estoniya-1983840051.html
В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах
В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах - РИА Новости, 14.11.2024
В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах
Правительство Эстонии поддержало законопроект, согласно которому граждане некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, будут лишены... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:24
2024-11-14T20:24
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало законопроект, согласно которому граждане некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, будут лишены права голоса на местных муниципальных выборах, сообщает портал Delfi со ссылкой на премьера Эстонии Кристена Михала. "Правительство поддержало инициативу депутатов парламента об изменении конституции и лишении граждан... (РФ - ред.) избирательного права на местных выборах", - говорится в сообщении. По данным портала, Михал выразил надежду, что оппозиция также поддержит инициативу и что у российских граждан не будет избирательного права уже на следующих выборах. Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. Позднее телерадиокомпания ERR сообщала, что, согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся граждане всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО, в том числе и Украины.
https://ria.ru/20241108/estonija-1982650527.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, нато
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, НАТО
В Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах

Правительство Эстонии поддержало проект о лишении россиян избирательных прав

© Flickr / One From RMГород Тарту, Эстония
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Flickr / One From RM
Город Тарту, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало законопроект, согласно которому граждане некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, будут лишены права голоса на местных муниципальных выборах, сообщает портал Delfi со ссылкой на премьера Эстонии Кристена Михала.
"Правительство поддержало инициативу депутатов парламента об изменении конституции и лишении граждан... (РФ - ред.) избирательного права на местных выборах", - говорится в сообщении.
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По данным портала, Михал выразил надежду, что оппозиция также поддержит инициативу и что у российских граждан не будет избирательного права уже на следующих выборах.
Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. Позднее телерадиокомпания ERR сообщала, что, согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся граждане всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО, в том числе и Украины.
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