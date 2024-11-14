https://ria.ru/20241114/eksport-1983731433.html

Вопросы экспорта продукции АПК обсудили в Новосибирске

Вопросы экспорта продукции АПК обсудили в Новосибирске - РИА Новости, 14.11.2024

Вопросы экспорта продукции АПК обсудили в Новосибирске

Ежегодный Новосибирский агропродовольственный форум состоялся в столице Сибири, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:37

2024-11-14T13:37

2024-11-14T13:37

экономика

россия

новосибирск

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ежегодный Новосибирский агропродовольственный форум состоялся в столице Сибири, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Это площадка, которая объединяет представителей органов власти, отраслевых ассоциаций и союзов, институтов развития и бизнеса. В этом году особое внимание деловой программы форума уделялось развитию экспортного потенциала регионов Сибирского федерального округа", - говорится в сообщении.У участников была возможность не только представить свою продукцию на полях выставки, обсудить традиционные для аграрной отрасли темы, но и погрузиться в специфику экспортной деятельности. Так, в рамках форума представительство РЭЦ в Новосибирске организовало круглый стол "Вкус к экспорту. Экспортный потенциал российских компаний АПК и возможности его развития".На форуме ведущие эксперты провели углубленный анализ ключевых аспектов развития экспорта в Сибирском федеральном округе (СФО). В центре внимания были актуальные вопросы: анализ торговой статистики регионов СФО, перспективы расширения экспорта органической продукции и увеличения объемов поставок, итоги работы за предыдущий год и оценка текущей ситуации на рынке. Участники форума также обсудили специфику подтверждения соответствия продукции международным стандартам и существующие сложности, с которыми сталкиваются экспортеры при выходе на зарубежные рынки. Особое внимание было уделено инструментам Группы РЭЦ, разработанным для минимизации рисков при экспортных операциях, а также сервисам цифровой платформы "Мой экспорт"."Несмотря на успехи в экспорте продукции АПК, России есть к чему стремиться, хотя Россия занимает первое место по экспорту пшеницы, она лишь на 17-м месте по продовольственным товарам. Не стоит фокусировать свое внимание только на Китае. Нас ждут и с нами уже готовы работать страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Таиланд", - отметил директор АО "Новосибирскхлебопродукт" Сергей Соколов.Выход на новые рынки требует подготовки: например, для экспорта в страны Ближнего Востока нужен сертификат халяль."С 2014 года наш Международный центр стандартизации и сертификации халяль сертифицирует российскую продукцию для экспорта в арабо-мусульманские страны, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Малайзию. Наши сертификаты помогают компаниям расширять экспортные возможности", - уточнил руководитель отдела сертификации Международного центра стандартизации и сертификации халяль при ДУМ РФ Эдуард Хамидуллин.Изучить культурные особенности, требования в части сертификации, алгоритм реализации экспортных поставок в выбранные страны и проанализировать спрос на продукцию за рубежом помогут продуктовые вебинары РЭЦ.Комплексная поддержка по выходу на зарубежные рынки предоставляется компаниям в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в России". Такие добровольные сертификаты, как органик и халяль – являются первым этапом на пути получения заветной "птички". Программа продвижения "Сделано в России" помогает компаниям даже сегмента МСП выходить на внешние рынки и конкурировать с мировыми брендами."Сегодня государству и бизнесу необходимо создать устойчивый имидж добросовестного производителя российской продукции и надежного поставщика. Репутация - это не просто стереотипы, а результат синергии культурных ценностей, исторического наследия и достижений экспортеров, поддерживаемых государством. РЭЦ готов помочь компаниям укрепить свой позитивный имидж на международном рынке и повысить конкурентные преимущества", - добавила руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.

https://ria.ru/20241113/eksport-1983445011.html

https://ria.ru/20241113/eksport-1983445011.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, новосибирск, российский экспортный центр (рэц)