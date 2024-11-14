https://ria.ru/20241114/efimov-1983775847.html

Ефимов: детскую больницу св. Владимира в Москве достроят в 2025 году

Ефимов: детскую больницу св. Владимира в Москве достроят в 2025 году - РИА Новости, 14.11.2024

Ефимов: детскую больницу св. Владимира в Москве достроят в 2025 году

Строительство многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве планируется завершить в 2025 году, рассказал заммэра... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:35

2024-11-14T16:35

2024-11-14T16:35

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Строительство многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве планируется завершить в 2025 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о шестиэтажном комплексе на 56 тысяч квадратных метров по адресу: улица Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3."Строители завершают устройство внутренних стен и перегородок, практически готовы кровля и фасады. Общая готовность объекта – 73%. Завершить строительство планируется в 2025 году", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что для комплекса выбраны энергоэффективные материалы. Кроме того, применяемые на объекте технологии и планировочные решения обеспечат максимальное поступление света. Например, со второго по шестой этаж запланировано витражное остекление с выходом в зоны атриумов.Объект вмещает 570 коек. Здесь будут дневной стационар и стационар кратковременного пребывания. Для выполнения хирургических вмешательств предусмотрены 15 операционных, в том числе одна гибридная и пять малых.В сообщении также подчеркивается, что детская больница получит современное медицинское оборудование.Как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин, московские власти в октябре утвердили АИП на 2025-2027 годы.

https://ria.ru/20241114/efimov-1983620310.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы