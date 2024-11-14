https://ria.ru/20241114/efimov-1983620310.html

Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве

Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве - РИА Новости, 14.11.2024

Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве

Москва предоставила льготную ставку аренды на более чем 200 тысяч квадратных метров площадей для частных медицинских и образовательных учреждений, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:09

2024-11-14T10:09

2024-11-14T10:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Москва предоставила льготную ставку аренды на более чем 200 тысяч квадратных метров площадей для частных медицинских и образовательных учреждений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город поддерживает социально ориентированный бизнес. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду столичной недвижимости. На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысячи квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около трех миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица заключила более 160 договоров аренды с предпринимателями, которые открыли медцентры, стоматологии, аптеки и другие учреждения в городских помещениях. Из-за этого в 2024 году такие компании сэкономят 677 миллионов рублей.Кроме того, льготными ставками пользуются 120 частных образовательных организаций, арендующих 154 тысячи "квадратов" городской недвижимости – они сэкономят 2,3 миллиарда рублей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о создании в городе системы льгот и возможностей для предпринимателей. Так, благодаря льготным ставкам арендаторы городских помещений сэкономят до 7,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241113/efimov-1983571424.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы