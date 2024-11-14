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Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве - РИА Новости, 14.11.2024
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10:09 14.11.2024 (обновлено: 10:11 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/efimov-1983620310.html
Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве
Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве - РИА Новости, 14.11.2024
Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве
Москва предоставила льготную ставку аренды на более чем 200 тысяч квадратных метров площадей для частных медицинских и образовательных учреждений, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:09
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Москва предоставила льготную ставку аренды на более чем 200 тысяч квадратных метров площадей для частных медицинских и образовательных учреждений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город поддерживает социально ориентированный бизнес. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду столичной недвижимости. На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысячи квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около трех миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица заключила более 160 договоров аренды с предпринимателями, которые открыли медцентры, стоматологии, аптеки и другие учреждения в городских помещениях. Из-за этого в 2024 году такие компании сэкономят 677 миллионов рублей.Кроме того, льготными ставками пользуются 120 частных образовательных организаций, арендующих 154 тысячи "квадратов" городской недвижимости – они сэкономят 2,3 миллиарда рублей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о создании в городе системы льгот и возможностей для предпринимателей. Так, благодаря льготным ставкам арендаторы городских помещений сэкономят до 7,8 миллиарда рублей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Москва предоставила льготную ставку аренды на более чем 200 тысяч квадратных метров площадей для частных медицинских и образовательных учреждений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город поддерживает социально ориентированный бизнес. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду столичной недвижимости. На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысячи квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около трех миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица заключила более 160 договоров аренды с предпринимателями, которые открыли медцентры, стоматологии, аптеки и другие учреждения в городских помещениях. Из-за этого в 2024 году такие компании сэкономят 677 миллионов рублей.
Кроме того, льготными ставками пользуются 120 частных образовательных организаций, арендующих 154 тысячи "квадратов" городской недвижимости – они сэкономят 2,3 миллиарда рублей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о создании в городе системы льгот и возможностей для предпринимателей. Так, благодаря льготным ставкам арендаторы городских помещений сэкономят до 7,8 миллиарда рублей.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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