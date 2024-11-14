https://ria.ru/20241114/dubay-1983742582.html

Россиян призвали не перевозить посылки от незнакомцев из Дубая

Россиян призвали не перевозить посылки от незнакомцев из Дубая - РИА Новости, 15.11.2024

Россиян призвали не перевозить посылки от незнакомцев из Дубая

Генконсульство России в Дубае призвало в своем Telegram-канале россиян не брать у незнакоцев посылки в аэропортах ОАЭ при вылете на родину. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-14T14:26

2024-11-14T14:26

2024-11-15T01:19

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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Генконсульство России в Дубае призвало в своем Telegram-канале россиян не брать у незнакоцев посылки в аэропортах ОАЭ при вылете на родину.Как уточнили дипломаты, речь идет о просьбах "передать гостинец детям-сиротам" в виде десяти коробок с дубайским шоколадом. "Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", — предупредили в генконсульстве.Дипломаты пояснили, что перевоз таких товаров, как iPhone, шоколад и тому подобное в оптовых в масштабах в багаже не считается параллельным импортом.Дубайский шоколад стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи.

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новости - туризм, россия, оаэ, дубай, происшествия