https://ria.ru/20241114/daniya-1983845465.html
В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок
В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок - РИА Новости, 14.11.2024
В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок
Полицейский участок на востоке Дании пришлось трижды за день эвакуировать из-за того, что граждане три раза приносили гранаты в рамках акции по добровольной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:05
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полицейский участок на востоке Дании пришлось трижды за день эвакуировать из-за того, что граждане три раза приносили гранаты в рамках акции по добровольной сдаче правоохранительным органам незаконно хранимого оружия без уголовного наказания, сообщает местная полиция. "Сегодня нам пришлось три раза эвакуировать всех сотрудников в полицейском участке в городе Хиллерёд после того, как граждане сдавали взрывные устройства: одну ручную гранату, одну артиллерийскую гранату и одну противотанковую гранату", - сообщило ведомство в своём аккаунте в соцсети Facebook*. Как пишет полиция, сотрудники при каждом поступлении гранаты вызывали службу по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов, так как не хотели подвергать себя возможному риску. Кроме того, ведомство просит желающих сдать взрывные устройства и другие опасные предметы заранее позвонить в участок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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дания, россия, в мире
В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок
В Дании полицейский участок трижды за день эвакуировали из-за сдачи гранат
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полицейский участок на востоке Дании пришлось трижды за день эвакуировать из-за того, что граждане три раза приносили гранаты в рамках акции по добровольной сдаче правоохранительным органам незаконно хранимого оружия без уголовного наказания, сообщает местная полиция.
"Сегодня нам пришлось три раза эвакуировать всех сотрудников в полицейском участке в городе Хиллерёд после того, как граждане сдавали взрывные устройства: одну ручную гранату, одну артиллерийскую гранату и одну противотанковую гранату", - сообщило ведомство в своём аккаунте в соцсети Facebook*.
Как пишет полиция, сотрудники при каждом поступлении гранаты вызывали службу по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов, так как не хотели подвергать себя возможному риску. Кроме того, ведомство просит желающих сдать взрывные устройства и другие опасные предметы заранее позвонить в участок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская