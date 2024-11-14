https://ria.ru/20241114/daniya-1983845465.html

В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок

В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок - РИА Новости, 14.11.2024

В Дании трижды за день эвакуировали полицейский участок

Полицейский участок на востоке Дании пришлось трижды за день эвакуировать из-за того, что граждане три раза приносили гранаты в рамках акции по добровольной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T21:05

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полицейский участок на востоке Дании пришлось трижды за день эвакуировать из-за того, что граждане три раза приносили гранаты в рамках акции по добровольной сдаче правоохранительным органам незаконно хранимого оружия без уголовного наказания, сообщает местная полиция. "Сегодня нам пришлось три раза эвакуировать всех сотрудников в полицейском участке в городе Хиллерёд после того, как граждане сдавали взрывные устройства: одну ручную гранату, одну артиллерийскую гранату и одну противотанковую гранату", - сообщило ведомство в своём аккаунте в соцсети Facebook*. Как пишет полиция, сотрудники при каждом поступлении гранаты вызывали службу по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов, так как не хотели подвергать себя возможному риску. Кроме того, ведомство просит желающих сдать взрывные устройства и другие опасные предметы заранее позвонить в участок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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