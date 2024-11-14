Житель Челябинска убил беременную женщину на глазах ребенка
Жителя Челябинска осудили за убийство беременной женщины на глазах ее дочери
© Фото : СУ СК России по Челябинской области/TelegramМужчина, убивший беременную женщину, во время следственном эксперименте
Мужчина, убивший беременную женщину, во время следственном эксперименте
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Житель Челябинска осужден на 15 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, совершенное на глазах ее маленькой дочери, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, преступление произошло 18 августа 2022 года в квартире дома по улице Краснознаменная в Калининском районе: между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого осужденный распылил аэрозольный баллончик на женщину. После этого он нанес множественные удары ножом в шею и тело 34-летней беременной, все это происходило на глазах ее маленькой дочери. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
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"Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причиненного морального вреда на сумму 10 миллионов рублей и возмещении материального вреда на сумму свыше 120 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью), уточняет СУСК.
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