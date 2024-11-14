https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html

Житель Челябинска убил беременную женщину на глазах ребенка

Житель Челябинска убил беременную женщину на глазах ребенка - РИА Новости, 14.11.2024

Житель Челябинска убил беременную женщину на глазах ребенка

Житель Челябинска осужден на 15 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, совершенное на глазах ее маленькой дочери, сообщило в четверг... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:31

2024-11-14T10:31

2024-11-14T10:44

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челябинск

калининский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Житель Челябинска осужден на 15 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, совершенное на глазах ее маленькой дочери, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, преступление произошло 18 августа 2022 года в квартире дома по улице Краснознаменная в Калининском районе: между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого осужденный распылил аэрозольный баллончик на женщину. После этого он нанес множественные удары ножом в шею и тело 34-летней беременной, все это происходило на глазах ее маленькой дочери. От полученных ранений женщина скончалась на месте. "Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причиненного морального вреда на сумму 10 миллионов рублей и возмещении материального вреда на сумму свыше 120 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью), уточняет СУСК.

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html

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происшествия, россия, челябинск, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)