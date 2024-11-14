https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983764933.html

Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет

Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет - РИА Новости, 14.11.2024

Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет

Денежные средства со спецсчета иноагента могут списать в бюджет РФ по решению суда, следует из пояснительной записки к законопроекту об особом порядке в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:59

2024-11-14T15:59

2024-11-14T15:59

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Денежные средства со спецсчета иноагента могут списать в бюджет РФ по решению суда, следует из пояснительной записки к законопроекту об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента допускается по решению суда о взыскании этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также в случаях, которые установлены правительством Российской Федерации", - сказано в документе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект будет внесен в ГД в четверг.

https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

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вячеслав володин, госдума рф, россия