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Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет - РИА Новости, 14.11.2024
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15:59 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983764933.html
Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет
Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет - РИА Новости, 14.11.2024
Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет
Денежные средства со спецсчета иноагента могут списать в бюджет РФ по решению суда, следует из пояснительной записки к законопроекту об особом порядке в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:59
2024-11-14T15:59
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Денежные средства со спецсчета иноагента могут списать в бюджет РФ по решению суда, следует из пояснительной записки к законопроекту об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента допускается по решению суда о взыскании этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также в случаях, которые установлены правительством Российской Федерации", - сказано в документе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект будет внесен в ГД в четверг.
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вячеслав володин, госдума рф, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в российский бюджет

Деньги со спецсчетов иноагентов могут списывать в бюджет России по решению суда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Денежные средства со спецсчета иноагента могут списать в бюджет РФ по решению суда, следует из пояснительной записки к законопроекту об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента допускается по решению суда о взыскании этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также в случаях, которые установлены правительством Российской Федерации", - сказано в документе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект будет внесен в ГД в четверг.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Иноагенты не смогут вывести деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин
11 ноября, 18:04
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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