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Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 14.11.2024
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11:24 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/bronnitsy-1983692819.html
Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии
Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 14.11.2024
Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии
Первому замглавы администрации городского округа Бронницы грозит до 15 лет колонии, крупный штраф и возможная конфискация имущества по делу о получении взятки... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:24
2024-11-14T11:24
происшествия
бронницы
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первому замглавы администрации городского округа Бронницы грозит до 15 лет колонии, крупный штраф и возможная конфискация имущества по делу о получении взятки на 9 миллионов рублей. Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ. Санкция статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание в виде 15 лет колонии, а также штраф в размере семидесятикратной или даже стократной суммы взятки. Помимо этого, поскольку преступление относится к коррупционным, следствие имеет право проверить, приобретено ли его имущество на законно заработанные средства. Если нет, то прокуратура получит возможность обратиться в суд с иском о его конфискации в доход государства. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией г.о. Бронницы и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Впоследствии, несмотря на выполнение не всех работ, установленных контрактом, документы подписали. В результате бюджету города, согласно проведенной строительно-технической экспертизе, причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей. По информации подмосковной прокуратуры, в коррупционной схеме также был замешан замглавы Бронниц, местонахождение второго фигуранта устанавливается.
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html
https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html
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происшествия, бронницы, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бронницы, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии

Первому замглавы Бронниц грозит до 15 лет колонии и конфискация имущества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первому замглавы администрации городского округа Бронницы грозит до 15 лет колонии, крупный штраф и возможная конфискация имущества по делу о получении взятки на 9 миллионов рублей.
Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ.
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Санкция статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание в виде 15 лет колонии, а также штраф в размере семидесятикратной или даже стократной суммы взятки. Помимо этого, поскольку преступление относится к коррупционным, следствие имеет право проверить, приобретено ли его имущество на законно заработанные средства. Если нет, то прокуратура получит возможность обратиться в суд с иском о его конфискации в доход государства.
Установлено, что в июле 2021 года между администрацией г.о. Бронницы и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ.
Впоследствии, несмотря на выполнение не всех работ, установленных контрактом, документы подписали. В результате бюджету города, согласно проведенной строительно-технической экспертизе, причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.
По информации подмосковной прокуратуры, в коррупционной схеме также был замешан замглавы Бронниц, местонахождение второго фигуранта устанавливается.
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13 ноября, 13:44
 
ПроисшествияБронницыРоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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