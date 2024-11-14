https://ria.ru/20241114/bronnitsy-1983692819.html

Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии

Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 14.11.2024

Первому замглавы администрации Бронниц грозит до 15 лет колонии

Первому замглавы администрации городского округа Бронницы грозит до 15 лет колонии, крупный штраф и возможная конфискация имущества по делу о получении взятки... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:24

2024-11-14T11:24

2024-11-14T11:24

происшествия

бронницы

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первому замглавы администрации городского округа Бронницы грозит до 15 лет колонии, крупный штраф и возможная конфискация имущества по делу о получении взятки на 9 миллионов рублей. Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ. Санкция статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание в виде 15 лет колонии, а также штраф в размере семидесятикратной или даже стократной суммы взятки. Помимо этого, поскольку преступление относится к коррупционным, следствие имеет право проверить, приобретено ли его имущество на законно заработанные средства. Если нет, то прокуратура получит возможность обратиться в суд с иском о его конфискации в доход государства. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией г.о. Бронницы и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Впоследствии, несмотря на выполнение не всех работ, установленных контрактом, документы подписали. В результате бюджету города, согласно проведенной строительно-технической экспертизе, причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей. По информации подмосковной прокуратуры, в коррупционной схеме также был замешан замглавы Бронниц, местонахождение второго фигуранта устанавливается.

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html

бронницы

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, бронницы, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)