https://ria.ru/20241114/bogomaz-1983721305.html
Брянский губернатор рассказал о работе отряда "Барс-Брянск" на границе
Брянский губернатор рассказал о работе отряда "Барс-Брянск" на границе - РИА Новости, 14.11.2024
Брянский губернатор рассказал о работе отряда "Барс-Брянск" на границе
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале, что беспилотный взвод отряда "Барс", состоящий из добровольцев, начал выполнять... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:20
2024-11-14T13:20
2024-11-14T14:04
безопасность
брянская область
россия
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале, что беспилотный взвод отряда "Барс", состоящий из добровольцев, начал выполнять боевые задачи на границе, осуществляя разведку и нанося удары по противнику. "Беспилотный взвод отряда "Барс", куда вошли бойцы по их собственному желанию (а будет целая рота), начал уже на границе вести разведку и наносить удары. И вчера три объекта было уничтожено "Барсом". Это большой успех нового военного подразделения на территории Брянской области", - написал Богомаз. Губернатор подчеркнул, что Брянская область оказывает всестороннюю поддержку бойцам "Барс". При заключении контракта на полгода выплачивается 150 тысяч рублей, на год - 300 тысяч рублей. Кроме того, при поступлении на службу добровольцы получают "подъемные" - от 35 тысяч рублей, заработную плату от 40 тысяч рублей в зависимости от должности, а за каждый день боевого дежурства - по четыре тысячи рублей. "Был сформирован руководящий состав, назначен командир отряда — Сергей Сергеевич Антошин, начался набор жителей региона, готовых служить в отряде "Барс-Брянск". Сегодня эта работа продолжается, в отряд набрано уже почти 600 человек", - отметил глава области. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html
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безопасность, брянская область, россия, украина, александр богомаз
Безопасность, Брянская область, Россия, Украина, Александр Богомаз
Брянский губернатор рассказал о работе отряда "Барс-Брянск" на границе
Богомаз: отряд "Барс-Брянск" начал выполнять боевые задачи на границе
БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале
, что беспилотный взвод отряда "Барс", состоящий из добровольцев, начал выполнять боевые задачи на границе, осуществляя разведку и нанося удары по противнику.
"Беспилотный взвод отряда "Барс", куда вошли бойцы по их собственному желанию (а будет целая рота), начал уже на границе вести разведку и наносить удары. И вчера три объекта было уничтожено "Барсом". Это большой успех нового военного подразделения на территории Брянской области", - написал Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что Брянская область оказывает всестороннюю поддержку бойцам "Барс". При заключении контракта на полгода выплачивается 150 тысяч рублей, на год - 300 тысяч рублей. Кроме того, при поступлении на службу добровольцы получают "подъемные" - от 35 тысяч рублей, заработную плату от 40 тысяч рублей в зависимости от должности, а за каждый день боевого дежурства - по четыре тысячи рублей.
"Был сформирован руководящий состав, назначен командир отряда — Сергей Сергеевич Антошин, начался набор жителей региона, готовых служить в отряде "Барс-Брянск". Сегодня эта работа продолжается, в отряд набрано уже почти 600 человек", - отметил глава области.
В трёх областях РФ
, граничащих с Украиной
, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.