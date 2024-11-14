https://ria.ru/20241114/blinovskiy-1983646628.html
Стал известен размер задолженности одной из компаний Блиновского
Стал известен размер задолженности одной из компаний Блиновского - РИА Новости, 14.11.2024
Стал известен размер задолженности одной из компаний Блиновского
Задолженность одной из компаний супруга арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед налоговой превышает 658 тысяч рублей, следует из данных РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:42
2024-11-14T05:42
2024-11-14T05:42
ярославская область
елена блиновская
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Задолженность одной из компаний супруга арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перед налоговой превышает 658 тысяч рублей, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", по счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение было вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Согласно данным, размер отрицательного сальдо на 13 ноября составляет 658 751 рубль. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.
https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html
https://ria.ru/20241114/blinovskiy-1983644901.html
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ярославская область, елена блиновская, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Ярославская область, Елена Блиновская, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Стал известен размер задолженности одной из компаний Блиновского
Задолженность одной из компаний Блиновского превышает 658 тысяч рублей