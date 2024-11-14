https://ria.ru/20241114/blinovskiy-1983644901.html

Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили

Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили - РИА Новости, 14.11.2024

Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили

Операции по счетам одной из компаний, руководителем которой является супруг арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей, приостановлены, следует... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T04:50

2024-11-14T04:50

2024-11-14T04:50

ярославская область

елена блиновская

министерство обороны рф (минобороны рф)

алексей блиновский

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний, руководителем которой является супруг арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей, приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. В них указывается, что компания, руководителем и учредителем которой является Алексей Блиновский, занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах и по состоянию на 13 ноября является действующей. При этом, согласно данным в карточке компании, 12 ноября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований указано: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.

https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html

ярославская область

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ярославская область, елена блиновская, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей блиновский, происшествия