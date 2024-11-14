Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили
"БИР-Аналитик": операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний, руководителем которой является супруг арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей, приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указывается, что компания, руководителем и учредителем которой является Алексей Блиновский, занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах и по состоянию на 13 ноября является действующей.
При этом, согласно данным в карточке компании, 12 ноября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований указано: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.