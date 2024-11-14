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Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили - РИА Новости, 14.11.2024
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04:50 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/blinovskiy-1983644901.html
Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили
Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили - РИА Новости, 14.11.2024
Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили
Операции по счетам одной из компаний, руководителем которой является супруг арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей, приостановлены, следует... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:50
2024-11-14T04:50
ярославская область
елена блиновская
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексей блиновский
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний, руководителем которой является супруг арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей, приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. В них указывается, что компания, руководителем и учредителем которой является Алексей Блиновский, занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах и по состоянию на 13 ноября является действующей. При этом, согласно данным в карточке компании, 12 ноября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований указано: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.
https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html
https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html
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ярославская область, елена блиновская, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей блиновский, происшествия
Ярославская область, Елена Блиновская, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Алексей Блиновский, Происшествия
Операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили

"БИР-Аналитик": операции по счетам одной из компаний Блиновского приостановили

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний, руководителем которой является супруг арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей, приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указывается, что компания, руководителем и учредителем которой является Алексей Блиновский, занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах и по состоянию на 13 ноября является действующей.
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При этом, согласно данным в карточке компании, 12 ноября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований указано: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга "королевы марафонов" действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.
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Ярославская областьЕлена БлиновскаяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Алексей БлиновскийПроисшествия
 
 
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