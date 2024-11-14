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Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе - РИА Новости, 14.11.2024
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02:06 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/biznesmen-1983640508.html
Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе
Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе - РИА Новости, 14.11.2024
Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе
Предприниматель, фигурант уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:06
2024-11-14T02:06
брянская область
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предприниматель, фигурант уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере, дал на чиновника показания и сотрудничает со следствием, мера пресечения ему не избиралась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предприниматель по фамилии Лучкин дал показания на Петроченко, он сотрудничает со следствием, судом мера пресечения ему не избиралась. Среди прочего он заявил, что до ареста Петроченко оказывал на него давление, указывал, какие показания давать по делу о взятке", - рассказал собеседник агентства. В отношении взяткодателя возбуждено дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.
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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе

Давший взятку брянскому экс-замгубернатора бизнесмен сотрудничает со следствием

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предприниматель, фигурант уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере, дал на чиновника показания и сотрудничает со следствием, мера пресечения ему не избиралась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предприниматель по фамилии Лучкин дал показания на Петроченко, он сотрудничает со следствием, судом мера пресечения ему не избиралась. Среди прочего он заявил, что до ареста Петроченко оказывал на него давление, указывал, какие показания давать по делу о взятке", - рассказал собеседник агентства.
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В отношении взяткодателя возбуждено дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.
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