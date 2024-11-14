https://ria.ru/20241114/biznesmen-1983640508.html

Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе

Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе - РИА Новости, 14.11.2024

Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе

Предприниматель, фигурант уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:06

2024-11-14T02:06

2024-11-14T02:06

брянская область

россия

александр богомаз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предприниматель, фигурант уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере, дал на чиновника показания и сотрудничает со следствием, мера пресечения ему не избиралась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предприниматель по фамилии Лучкин дал показания на Петроченко, он сотрудничает со следствием, судом мера пресечения ему не избиралась. Среди прочего он заявил, что до ареста Петроченко оказывал на него давление, указывал, какие показания давать по делу о взятке", - рассказал собеседник агентства. В отношении взяткодателя возбуждено дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.

https://ria.ru/20241113/shamarin-1983459611.html

https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, александр богомаз, происшествия