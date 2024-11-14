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Новые владельцы, название и команда появятся у бизнес-журнала Inc - РИА Новости, 14.11.2024
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13:05 14.11.2024 (обновлено: 13:07 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/biznes-zhurnal-1983715170.html
Новые владельцы, название и команда появятся у бизнес-журнала Inc
Новые владельцы, название и команда появятся у бизнес-журнала Inc - РИА Новости, 14.11.2024
Новые владельцы, название и команда появятся у бизнес-журнала Inc
Российский бизнес-журнал Inc изменит название и формат после отказа от американской франшизы, говорится на сайте издания. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:05
2024-11-14T13:07
россия
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российский бизнес-журнал Inc изменит название и формат после отказа от американской франшизы, говорится на сайте издания.Сделка по продаже медиа новым владельцам завершилась этим летом.К концу года Inc сменит название на русскоязычный вариант Инк, при этом сохранив фокус на теме предпринимательства. Владельцами стали генеральный директор международной коммуникационной группы VINCI Agency Мария Лапук и глава "Корпорации роботов" Артур Зархи. На роль издателя приглашена Людмила Цой, бывший заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы."Инк будем делать еще более полезным, международным и масштабным. Вижу большие перспективы в объединении своего опыта с возможностями, которые открывает передо мной этот проект. Верю в российских предпринимателей и в их продукты", – приводятся в сообщении слова Цой.Изменения затронут и формат медиа: будет выпускаться не только онлайн-издание, планируется печатная версия, а также развитие дополнительных проектов для предпринимателей.Главным редактором нового Инк стал Андрей Ходорченков, экс-директор по контент-стратегии в медиахолдинге Independent Media.В России Inc издается с 2016 года, рассказывая о малом и среднем предпринимательстве.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
Россия, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новые владельцы, название и команда появятся у бизнес-журнала Inc

© iStock.com / pirankaПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / piranka
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российский бизнес-журнал Inc изменит название и формат после отказа от американской франшизы, говорится на сайте издания.
Сделка по продаже медиа новым владельцам завершилась этим летом.
К концу года Inc сменит название на русскоязычный вариант Инк, при этом сохранив фокус на теме предпринимательства. Владельцами стали генеральный директор международной коммуникационной группы VINCI Agency Мария Лапук и глава "Корпорации роботов" Артур Зархи. На роль издателя приглашена Людмила Цой, бывший заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"Инк будем делать еще более полезным, международным и масштабным. Вижу большие перспективы в объединении своего опыта с возможностями, которые открывает передо мной этот проект. Верю в российских предпринимателей и в их продукты", – приводятся в сообщении слова Цой.
Изменения затронут и формат медиа: будет выпускаться не только онлайн-издание, планируется печатная версия, а также развитие дополнительных проектов для предпринимателей.
Главным редактором нового Инк стал Андрей Ходорченков, экс-директор по контент-стратегии в медиахолдинге Independent Media.
В России Inc издается с 2016 года, рассказывая о малом и среднем предпринимательстве.
 
РоссияДепартамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
 
 
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