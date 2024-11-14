https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983651768.html
В Курской и Белгородской областях ночью сбили два беспилотника
В Курской и Белгородской областях ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 14.11.2024
В Курской и Белгородской областях ночью сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника - один над Курской и один над Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:39
2024-11-14T07:39
2024-11-14T07:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника - один над Курской и один над Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/bpla-1983354491.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Курская область
В Курской и Белгородской областях ночью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО ночью сбила по одному БПЛА над Курской и Белгородской областями